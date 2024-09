Kínai ügynök lehetett a New York-i kormányzó egyik segítője

New York állam egy vezető tisztviselőjét, a kormányzó Kathy Hochul tanácsadóját, Linda Sunt azzal vádolják, hogy kínai ügynökként dolgozott, többek között arra használva tisztségét, hogy megakadályozza, befolyásos állami politikusok tajvani tisztviselőkkel találkozzanak, vagy épp segített kínai delegációknak csalárd módon vízumhoz jutni.

Linda Sun / Fotó: AFP

A 41 éves, kínai–amerikai Sun egyébként már Hochul elődje, Andrew Cuomo adminisztrációjában is dolgozott, és a szövetségi vádemelés szerint igyekezett főnökei megszólalásait is Kína számára kedvezőbbé alakítani, eltéríteni a látogató tajvani képviselők diplomáciai közeledését, miközben igyekezett segíteni a kínai látogatásokat – írja a Financial Times.

Sun például kihúzta Tajvan hivatalos nevét, a Kínai köztársaságot Cuomo egyik, amerikai és tajvani katonák előtt tisztelgő beszédéből, de hamis levelet is küldött Hochul hivatalából, melyben meghívott kínai tisztviselőket. Ezt a vád szerint aztán vízumszerzésre használták. 2021-ben pedig az akkor még alkormányzó Hochul kínai holdújévet köszöntő beszédéből pedig a Kínában élő ujgur kisebbség szenvedéseit taglaló mondatokat húzta ki.

A feltételezett kínai ügynököt kedden tartóztattak le, férjével, Chris Huval, aki amerikai állampolgár és többek között egy, a tenger gyümölcseinek az exportjával foglalkozó üzletet irányít Queensben. A vádak szerint jelentős gazdasági előnyökhöz is jutott a házaspár a kínai kormány számára végzett tevékenységéért. Sun a vádak szerint

tisztára mosott pénzből több millió dolláros ingatlanokat is vásárolt a New York-i Long Islanden, vagy épp Honolulun, de vett luxusautókat is, például egy 2024-es Ferrari Romat.

Hochul egyik szóvivője közölte, hogy Sunt több mint egy évtizede vette fel a kormányzói hivatal, még a Cuomo-adminisztráció alatt, ám 2023 márciusában elbocsátották, amikor fény derült helytelen magatartására, sőt, azonnal jelentették is azt a hatóságoknak, akikkel végig együttműködtek a nyomozás során. Sun és Hu ártatlannak vallották magukat kedden, és másfél millió dolláros óvadék ellenében szabadlábon védekezhetnek.