Nincsenek ledermedve: elkezdték kilőni a zabolátlan mackókat

Romániában az elmúlt hónapokban megszaporodott a medveészlelések száma, és gyakoribbá váltak a medvetámadások is. Emiatt júniusban életbe lépett egy új medvekilövési törvény is, aminek egyes vadásztársaságok szerint egyelőre várat magára – számolt be róla a Maszol erdélyi hírportál.

Júniusban úgy medvekilövési törvény lépett életbe Romániában / Fotó: Christophe Perelle / AFP

A vadászok kritikájára reagált Tánczos Barna Hargita megyei szenátor is, aki szerint már több medvekilövési engedélyt is kiadtak az elmúlt időszakban. A politikus által ismertetett adatok szerint

Maros megyében 40,

Hargita megyében 14 medvét már most ki lehet lőni.

Azt ugyanakkor Tánczos is elismerte, hogy a vonatkozó jogszabály korlátozást is tartalmaz a medvék nagyságát illetően. A törvény ugyanis nem arról szól, hogy degeszre tömje a vadász vagy a vadászegyesület a zsebét.

Véleménye szerint az lenne a fontos, hogy visszavezessük a vadászatot, és gyakorlatba lépjen a medveállományt szabályozó intézkedés. Az ugyanakkor nincs megszabva, hogy hol és melyik medvét lehet kilőni. Ennyi szabadságot meg kell adni a vadászegyesületeknek a volt környezetvédelmi miniszter szerint.

A politikus kiemelte: továbbra is érvényes még az a 2021-es sürgősségi beavatkozási lehetőség, amely révén idén több mint 50 medvét lőttek ki Romániában. Működik az életmentő beavatkozás a veszélyes medvék esetében.

Csíkszeredában például olyan esetet is jegyeztek, amikor egy este alatt három medvét kellett kilőni, mivel annyira agresszívek voltak, hogy többszöri elűzésük után is támadták az intervenciós csapatot.

Az idei évre megszabott 426 medve kilövése elkezdődött.