Telepesek ellen tüntető amerikait lőttek le az izraeliek

Az izraeli csapatok pénteken lelőttek egy amerikai-török kettős állampolgárt, aki Ciszjordániában tiltakozott az izraeli telepek ellen – közölte a török külügyminisztérium.

A lelőtt török-amerikai aktivista, Ayşenur Ezgi Eygi/Fotó: İHA-AW282353

A 26 éves Ayşenur Ezgi Eygit fejbelőtték és egy palesztin kórházban vesztette életét a török hatóságok szerint. Eygi a telepek kibővítése ellen tiltakozók ismert alakja volt a Nablusz melletti Beita városában, ahol lelőtték. Halála pont akkor következett be, amikor a török-izraeli viszony amúgy is rendkívül feszült Izrael gázai hadműveletei miatt, miközben Izrael kapcsolatai nem felhőtlenek z ország legközelebbi szövetségesével, az Egyesült Államokkal sem – írja a Financial Times.

Ciszjordániában is forrong az erőszak

Ciszjordániában is fellángolt az erőszak, miután az izraeli csapatok évek óta legnagyobb műveleteiket hajtották végre az elmúlt két hét során. Antony Blinken amerikai külügyminiszter pénteken a Dominikai Köztársaságban sajnálatát fejezte ki a tragikus veszteség miatt és azt ígérte, hogy amint több információhoz jutnak a történtek kapcsán, azt megosztják a nyilvánossággal és ha szükséges, cselekednoi is fognak.

Recep Tajjip Erdogan török elnök pedig elítélte Izrael barbár beavatkozását a civil tüntetőkkel szemben és megígérte hogy Törökország minden platformon küzdeni fog az izraeli megszállás és népirtó politika ellen.

Nem az első amerikai áldozat

Az izraeli hadsereg szerint a katonák azért lőttek a tüntetőkre, mert azok köveket dobáltak, de vizsgálják a jelentéseket, mely szerint Eygi halálát a térségben eldördülő lövések okozták. A tüntető halála a harmadik nagy nyilvánosságot kapó eset, amikor Izraelt egy amerikai állampolgár megölésével vádolják. Az Al-Dzsayíra palesztin-amerikai újságíróját, Shireen Abu Akleht 2022 májusában lőtték le az izraeli katonák, amikor Dzseninben egy tűzharcról tudósított, míg a 78 éves palesztin-amerikai Omar As’ad szívrohamot kapott, miután egy ellenőrző ponton őrizetbe vették.

A palesztin egészségügyi hatóságok szerint

egy közeli faluban egy 13 éves lányt talált el egy golyó a mellkasán az otthonában, miközben izraeli telepesek harcoltak a helyi lakosokkal.

A térségben izraeli katonák is voltak és egyelőre nem tudni, hogy kinek a lövése okozta a lány halálát. Az izraeli hadsereg ugyanakkor közölte, hogy kivonultak Dzseninből és egy közeli menekülttáborból, ahol milicistákat támadtak.