Az izraeli háború 336. napja – Izrael befejezte a tisztogatást Dzseninben

Az izraeli védelmi erők (IDF) befejezték a tíznapos hadműveletet Dzseninben, Ciszjordánia egyik legfontosabb területén, ahonnan a palesztin média szerint a péntek reggeli órákban kivonultak. Ez volt a leghosszabb hadművelet, amelyet az izraeli hadsereg valaha végrehajtott Ciszjordániában. A Palesztin Hatóság egészségügyi minisztériumának közleménye szerint a művelet során 21 palesztin vesztette életét, köztük civilek és fegyveresek is.

Izrael befejezte a tisztogatást Ciszjordániában / Fotó: Middle East Images via AFP

Dzsenin és a környező menekülttáborok régóta a palesztin terrorista csoportok fészkei. Az izraeli hadsereg augusztus 28. óta végrehajtott nagyszabású műveletében több mint harminc fegyvereset ölt meg, köztük a Hamász dzsenini vezetőjét és az Iszlám Dzsihád egyik vezetőjét – számol be róla a The Times of Israel.

Az IDF célja az volt, hogy felszámolja a Hamász és az Iszlám Dzsihád terrorhálózatokat a régióban, melyek Irán támogatását élvezik.

Október 7. óta több izraeli hadművelet is volt Ciszjordániában, azóta az izraeli hadsereg mintegy ötezer palesztin gyanúsítottat tartóztatott le, köztük több mint kétezer Hamász-szimpatizánst. A Palesztin Hatóság szerint október óta több mint 670 palesztin vesztette életét Ciszjordániában, míg izraeli források szerint ezek túlnyomó többsége fegyveres volt, akik tűzharcokban vagy zavargások során haltak meg.

Egyre súlyosabb vádak érik Izrael vezetőjét

A túsztárgyalások hetek óta egy helyben topognak Izrael és a Hamász között, most viszont új információ láthatott napvilágot. Izraeli parlamenti források szerint Benjámin Netanjahu néhány hete úgy döntött, nem kívánja előmozdítani a tárgyalásokat, mivel nyomás alatt áll szélsőjobboldali koalíciós partnerei részéről, és ezzel tompítaná a koalíción belüli nézeteltéréseket.