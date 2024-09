Lángra kapott egy nagy cső Houston külvárosában, La Porte-ban, ami több füves területet és villanyoszlopot is felgyújtott. A környéken lakók kimenekültek otthonaikból, ugyanis akkora tűzcsóvák csaptak a magasba, hogy félő volt, a házak is kigyulladnak. Egy helyi tiszségviselő, Lee Woodward szerint még nem tudják mi kapott lángra a csőben.

Hatalmas lánggal ég egy cső Houstonban, evakuálták a környéken lakókat / Fotó: CBS News

A helyi tévé videófelvétele azt mutatja, hogy a tűz közelében egy park is megsérült, és a tűzoltók vizet öntöttek a szomszédos házakra, hogy azok ne kapjanak lángra. A közelben több üzlet is található, köztük egy Walmart bevásárlóközpont is. A tisztviselők elrendelték a tűzhöz közeli Brookglen negyed lakosainak az evakuálását – írja a CBS News.

A tűz közelében több vezeték is található, ami miatt 4700-an maradtak áram nélkül.

A CenterPoint Energy azt mondta, hogy figyeli a tüzet és szerintük az nincs kapcsolatban a cég földgázműveleteivel vagy berendezéseivel. „Együttműködünk az elsősegélynyújtókkal is. A biztonságot helyezzük az első helyre, a lakosságnak kerülnie kell ezt a területet a helyi katasztrófavédelmi tisztviselők további értesítéséig” – közölték.