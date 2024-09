Uniós források: újabb ponton zsarolhatná Magyarországot az EU – szigorítanának az északi országok

Az uniós költségvetéshez való hozzáférést ahhoz kellene kötni, hogy az országok kivétel nélkül tiszteletben tartsák a jogállamiságot és az alapvető jogokat – írták az Európai Bizottsághoz címzett közös levelükben Jessica Rosencrantz svéd és Joakim Strand finn európai ügyi miniszterek. A levelet az uniós források témájában az Általános Ügyek Bizottságának mai ülése elé időzítették – számol be róla az Euronews hírportál.

A mezőgazdasági uniós források is megvonhatóvá válnának a svéd-finn javaslat alapján / Fotó: Government Offices of Sweden, Wikipedia

A teljes mértékben működőképes egységes piac megvalósításához és a beruházásoknak kedvező környezet megteremtéséhez az Európai Uniónak kölcsönös bizalomra van szüksége – idézi az írást az Agence Europe hírlevele.

Minden tagállamnak ragaszkodnia kell közös értékeinkhez, nevezetesen a jogállamisághoz, a demokráciához és az alapvető jogokhoz

– írta a két miniszter, hozzátéve, hogy bár minden ország szabad akaratából csatlakozott ezekhez az értékekhez, a valóság azt mutatja, hogy „aktív jogállamisági politikára van szükség”.

Rosencrantz és Strand sürgették a jogállamisági feltételrendszer kiterjesztését az uniós költségvetés minden területére, így a mezőgazdasági támogatásokra is. Így nem csak a felzárkózási pénzeket, hanem például a agrártámogatásokra jutó források is megvonhatóvá válnának. A jogállamisági feltételességi mechanizmust meg kell erősíteni – hangsúlyozták a tárcavezetők.

Magyarország és Szlovákia – veszélyben az uniós források

Magyarország után most Szlovákia nézhet szembe uniós forrásai egy részének befagyasztásával – számolt be róla nemrég a Bloombergre hivatkozva a Magyar Nemzet. A cikk szerint az EU azért büntetné északi szomszédunkat, mert az év elején Robert Fico miniszterelnök kormánya megszüntette a korrupciós ügyeket felügyelő különleges ügyészi hivatalt. A háttérben azonban felsejlik lehetséges indokként a szlovák kormányfő békepolitikája is, amely miatt Brüsszelből már számtalan alkalommal támadták a politikust.

Néhány napja az EU 200 millió eurót vont el hazánktól egy június 13-án az Európai Bíróságon született ítélet miatt. Ez az összeg átszámítva nyolcvanmilliárd forint. A szaktárca szerint Brüsszel új szintre emelte támadásait Magyarországgal szemben.