Vitézy Dávid nevethet a végén: óriási fordulatra van esély – mégis bekerülhet Budapest legfelsőbb vezetésébe

BÖJTHE PÉTER

BÖRÖCZ LÁSZLÓ

HAVASI ZOLTÁN

JANÓ-VEILANDICS FRANCISKA

RADICS BÉLA

SÁRA BOTOND

SINKOVICS KRISZTIÁN ÁDÁM

SZÉCSÉNYI DÁNIEL

SZENTKIRÁLYI ALEXANDRA

VARGA ZSOLTNÉ SZALAI PIROSKA

Vitézy Dáviddal Budapestért – LMP-Zöldek — 3 képviselő

GÁL JÓZSEF

SZILÁGYI ANNA MARGIT

VITÉZY DÁVID

Látható, hogy Karácsony Gergely ugyan főpolgármester, többsége távolról sincs a közgyűlésben. Kiszolgáltatott a Fidesz és a Tisza frakciójának, egyik vagy másik nélkül nem tud támogatást szerezni a javaslataihoz. Ebből a pozícióból fakad, hogy a Tisza erőfölényben van Karácsony Gergellyel szemben, és ha akarja, sarokba tudja szorítani a főpolgármestert.

Vitézy Dávid nevethet a végén: óriási fordulatra van esély

Márpedig úgy néz ki, hogy akarja. A törvényes működés egyik feltétele, hogy Karácsony Gergely legalább egy főpolgármester-helyettest állít. Ő a hírek és a folyosói pletykák szerint is Kiss Ambrus lenne, aki jelenleg is általános főpolgármester-helyettes. Csakhogy Magyar Péter most közölte, hogy nem fogják megszavazni Kiss Ambrust, ahogy az eddigi helyettesek közül senkit sem, mert „a budapesti választók egyértelmű ítéletet mondtak a DK–MSZP-politikusok eddigi munkájáról”.

Nagy valószínűséggel a Fidesz és a Kutyapárt sem jelöl főpolgármester-helyettest, az pedig biztos, hogy Karácsony Gergely eddigi helyetteseit nem választja meg az új összetételű közgyűlés. Vagyis a helyzet úgy áll, hogy Karácsony Gergely második ciklusa már a rajtvonalnál, az alakuló ülésen elhasalhat. Hacsak nem születik kiegyezés (ami csodaszámba menne) a Fidesszel, vagy ha nem azt teszi, amit a Tisza követel. Merthogy Magyar Péter világossá tette, milyen estben hajlandók megszavazni mégis Karácsony Gergely főpolgármester-helyettesét.

„A törvényes működés, a főváros pénzügyi helyzetének biztosítása és az eddigieknél szakmaibb városvezetés érdekében javaslom megfontolásra Karácsony Gergelynek, hogy jelöljön olyan főpolgármester-helyettest, akinek a személye ezekre garancia lehet, és aki a közgyűlésben meggyőző többséget kaphat egy titkos szavazáson” – fogalmazott.