Főpolgármester-választás: hivatalosan kimondták, hogy Karácsony Gergely lett a főpolgármester

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki sajtótájékoztatóján közölte, hivatalosan is Karácsony Gergely kapta a legtöbb szavazatot. Az NVB közlése szerint az újraszámlálást követően Karácsony Gergely, az MSZP–DK–Párbeszéd jelöltje 371 538 voksot, Vitézy Dávid, az LMP jelöltje 371 245 szavazatot, Grundtner András, a Mi Hazánk jelöltje pedig 38 981 voksot kapott.

Így hivatalosan Karácsony Gergely összesen 293 szavazattal győzte le Vitézy Dávidot,

vagyis az újraszámlálás után még találtak 252 érvényes szavazatot Karácsony javára. Eredetileg 41 voks volt a különbség.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Az újraszámlálás a végeredményt nem módosította, a főpolgármester-választást Karácsony Gergely nyerte, ő Budapest következő főpolgármestere, gratulálok neki. A Budapest vezetésében rejlő óriási lehetőség és felelősség továbbra is az övé, ehhez jó munkát kívánok neki!



– írta Vitézy Dávid friss posztjában.

A június 9-i választáson Karácsony Gergely főpolgármester 324 szavazattal előzte meg Vitézy Dávidot, ez alapján Karácsony, az MSZP–DK–Párbeszéd jelöltje kezdhette volna meg automatikusan a következő ötéves ciklust Budapest élén. Viszont mivel a regnáló főpolgármester szinte kimutathatatlan különbséggel nyert, ráadásul soha ennyi, majdnem 25 ezer érvénytelen szavazatot regisztráltak, ezért ezeket újraszámolták Vitézy Dávid kérésének megfelelően. Ezt követően az NVB azt állapította meg, hogy Karácsony Gergely mindössze 41 szavazattal, de megnyerte a főpolgármester-választást.

Vitézy Dávid először is köszönetet mondott a Nemzeti Választási Irodának az újraszámlálás során végzett munkájáért. Az újraszámlálás eredményéhez gratulált Karácsony Gergely főpolgármesternek is. Vitézy azonban később, ahogy Karácsony is a Kúriához fordult, részben, illetve egészében új választás lebonyolításáért. Azonban a Kúria nem adott helyt egyik fellebbezésének sem.

De ezzel még mindig nem ért véget a folyamat, mert Vitézy Dávid panaszt nyújtott be az alkotmánybírósághoz, amely ennek már helyt adott. A Kúria ezért másodjára már úgy döntött, hogy a főpolgármester-jelöltekre leadott érvényes szavazatokat is a helyi választási irodákban újra kell számolni. Azon szavazólapokat, amelyek érvényessége kétséges, be kell küldeni az NVB-hez, és ezeket az Alkotmány utcai székházban vizsgálják át. Az újraszámláláson, valamint a kétséges szavazólapok átvizsgálásán megfigyelők és a sajtó munkatársai előzetes regisztráció után részt vehettek.