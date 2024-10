Robbanás Tapolcán: közel kétszázan kellett elhagyják lakásukat

Feltételezhetően gázrobbanás történt egy tíz emeletes társasház harmadik emeleti lakásában Tapolcán, a Kazinczy téren. A robbanás következtében az erkély leomlott - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A szervezet tájékoztatása szeirnt, a káresetnél az ajkai, keszthelyi badacsonytomaji hivatásos, és a tapolcai önkormányzati tűzoltók mellett a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is dolgozik. Kisebb tűz is keletkezett az ingatlan konyhájában, melyet egy szabadnapos tűzoltó oltott el. Az érintett épületszárnyat kiürítették, 198 ember hagyta el a lakásokat. A detonáció miatt kiürített épületet statikus vizsgálja.

A tapolcai ugynevezett Y-házaknál nem ez volt az első robbanás idén. Májusban gázrobbanás történt a tapolcai Y-házak egyik lakásában, egy embert kórházba vittek. Egy embert kórházba vittek, az épületet, az Y-házak egyikét, kiürítették. Akkor a lakok arra ébredtek, hogy az egész ház megremegett. A detonáció a 13. szám alatti ház 6. emeletének egyik lakásában keletkezett. 102 lakást kiürítettek.

A Tapolcai-medence tanúhegyeinek tetejéről elénk táruló panorámának megosztó, de jellegzetes elemei a tapolcai Y-házak, amelyek építése a hetvenes években kezdődött el. Személyes hangulatú cikk következik, hiszen a We Love Balaton szerzője korábban egy ideig lakott is az egyik épületben, majd később körül is járta az épületeggyütes történte, amiről itt lehet bővebben olvasni.