Románia választ: náci retorikával is lehet még nagy sikert elérni

Vannak persze hagyományosan nagy szereplők, így a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a liberális-nacionalista PNL egyaránt küzd a választók bizalmáért. Ugyanakkor a közvélemény klientúraépítéssel és korrupcióval vádolja a nagy romániai politikai erőket.

A kampányban az Ukrajna közelsége miatti biztonsági kérdések kevésbé kerültek középpontba, és nem sok szó esett a rossz állapotban lévő költségvetésről sem, ugyanakkor a nacionalista retorika meghatározó elemmé vált.

Az egyetlen vitatéma, amely áthatja a választást, a nacionalizmus kérdésköre, amely a valós problémákról elvonja a figyelmet

– mondta Rufin Zamfir a GlobalFocusCenter agytröszt szakértője a Politico cikke szerint.

A nacionalizmus a kampány meghatározó témája lett / Fotó: AFP

Látszik, hogy a nacionalista retorikával nagy sikert lehet elérni: a Szövetség a Románok Uniójáért (AUR) 2020-ban tört be a köztudatba, amikor a Moldovával való egyesülés szorgalmazták. Ma az AUR alapítója,

George Simion, az egykori radikális aktivista, 20 százalékos támogatottságot élvez az elnökválasztási versenyben.

Így le van maradva a 26 százalékos támogatottságú PSD miniszterelnökétől, Marcel Ciolacutól, és éppen megelőzi a PNL jelöltjét, Nicolae Ciucat, a román szenátus elnökét.

Futballhuligánból elnökjelölt

Mielőtt a politika színpadára lépett volna, Simion a Honor et Patria futballhuligán csoport tagja volt. A sokak elnökének nevezte magát, „aki békét akar Európában, mint Donald Trump”.

A radikális jobboldal reflektorfénybe egy nagy botrány kapcsán került,

a most EP-képviselőként dolgozó Diana Șoșoaca jelöltségét ugyanis az alkotmánybíróság érvénytelennek nyilvánította: személyét is alkalmatlannak találták, és a támogatásához benyújtott aláírásokról is megállapították, hogy hamisak – írja a Politico.

Persze mindezt egy emlékezetes kijelentése után tették, Sosoaca ugyanis azt mondta, hogy:

Antonescu marsall hős volt, a kapitányt és a légiósokat (a Vasgárdát) ugyanaz a zsidó hatalom ölte meg, amely most is porondon van.

A román légiósok hírhedt fasiszta mozgalom volt, több mint 300 ezer zsidó és több tízezer roma meggyilkolásáért felelős.