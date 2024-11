Harkivi rendőrőrsöt bombáztak az oroszok

Halálos áldozata is van a harkivi rendőrállomást ért orosz rakétacsapásnak – írja a Kyiv Independent. A pénteki támadásban egy rendőr meghalt, további 46 ember pedig megsebesült. November 1-jén két Sz-400 típusú rakéta csapódott be egy helyi rendőrőrsön az északkelet-ukrajnai Harkivban, megölve Andrij Matvijenko rendőrtisztet. A minisztérium szerint 36 rendőr, 9 civil és 1 mentős megsebesült is megsebesült az orosz támadásban.

Halálos áldozatot követelt a Harkivot ért orosz rakétacsapás / Fotó: AFP

A két robbanás helyi idő szerint nem sokkal péntek délután négy órakor történt.

A rakétacsapás 20 lakóépület mellett több fűtési és vízellátó hálózatot, továbbá 19 járművet rongált meg a helyi hatóságok elmondása szerint.

A fronthoz közeli Harkiv városa könyörtelen orosz támadásokat szenvedett el az elmúlt két évben, azóta, hogy Oroszország teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. Az elmúlt hónapokban Moszkva fokozta a légicsapásokat, amelyek gyakran sűrűn lakott városrészeket céloznak.

Október 28-án egy orosz támadás megrongálta a történelmi műemléknek számító Derzhprom épületét, amely 2022 óta fokozott UNESCO-védelem alatt áll.

Az oroszok október 30-án késő este Harkiv városának egyik lakónegyedét támadták, ebben az incidensben egy férfi, valamint egy 12 és egy 15 éves fiú halt meg és 36 másik megsebesült.