Itt vannak a mindenkori amerikai választások legjei

Alelnök csak egyszer győzőtt le ehivatalban lévő elnököt

A legidősebben, 78 évesen és 61 naposan Joe Biden, legfiatalabban, 43 évesen és 236 naposan John F. Kennedy került választás révén az elnöki székbe. Nála is fiatalabb volt azonban Theodore Roosevelt, aki William McKinley meggyilkolása után 42 éves és 322 napos korában lett alelnökből elnök. Összesen 15 alelnökből lett elnök: nyolc a hivatalban levő államfő halála után, hat pedig választás révén került hivatalába. Gerald Ford 1974-ben az egyetlen lemondásra kényszerült elnök, Richard Nixon alelnökeként lett a Fehér Ház lakója, Ford egyben az egyetlen, aki az elnöki és az alelnöki széket is választás nélkül, elődje lemondása után nyerte el. Egyszer történt csak meg az is, hogy az alelnök legyőzte a hivatalban lévő elnököt, 1800-ban Thomas Jefferson John Adamst.

Egy elnökség egy esküvő - ilyenből is kevesett láthatótt a Fehér Ház

A már elhunyt 39 elnök közül 35 halt meg természetes halállal. Hivatali idejük alatt nyolcan haltak meg, közülük négyet - Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley és John F. Kennedy - meggyilkoltak. A leghosszabb ideig, 12 évig és 39 napig Franklin D. Roosevelt, a legrövidebb ideig, 32 napig William Henry Harrison volt elnök, aki 1841-es beiktatásán megfázott és tüdőgyulladásban halt meg. A legmagasabb kort megélt elnök Jimmy Carter, aki október 1-jén volt százéves, legfiatalabban, 46 évesen és 177 naposan John F. Kennedy hunyt el. Három elnök (John Adams, Thomas Jefferson és James Monroe) az Egyesült Államok nemzeti ünnepén, július 4-én, közülük Adams és Jefferson 1826-ban ugyanazon a napon halt meg. James Buchanan volt az egyetlen elnök, aki élete végéig agglegény maradt, a First Lady teendőit hivatali ideje (1857-1861) alatt unokahúga, Harriet Lane látta el. Grover Cleveland megválasztásakor ugyancsak nőtlen volt, de elnöksége alatt megnősült, a mai napig ez az egyetlen esküvő, amelyre a Fehér Házban került sor.