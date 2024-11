Minimum félrevezető módon számolt be a magyar sajtó egy jelentős része a hétfői parlamenti vitáról. Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, Orbán Viktor az azonnali kérdések órájában válaszolt az ellenzéki politikusoknak. A maar miniszterelnök már előzetesen is pofozkodásra számított, a megérzései pedig be is igazolódtak.

Kiforgatták Orbán Viktor szavait: nem azt monda a miniszterelnök Romániáról, amit a sajtó állít / Fotó: Máthé Zoltán

Történt, hogy az MSZP elnöke, Komjáthi Imre Magyarország jobban teljesít? címmel kérdezte a kormányfőt. Azzal kezdte, hogy szerinte Magyarországon csökken a gyermekszületések száma, fogy a népesség és egyre nő a szegénység.

Orbán Viktor válaszában felhívta a figyelmet arra, hogy a szocialista családtámogatási rendszert Bokros-csomagnak hívták. Régi vita, hogy ez, illetve a polgári kormányzat családpolitikai rendszere milyen hatás gyakorolt a magyar demográfiai helyzetre.

Nem akarom húzni az időt, de fenntartjuk, hogy a Bokros-csomag okozta a legnagyobb demográfiai katasztrófát Magyarországon. Mindent, amit teszünk, ennek az orvoslása érdekében tesszük. Állunk rendelkezésére ebben a vitában is a baloldalnak, de azt a kiindulópontot, hogy abból a kátyúból kel kirángatnunk az országot, amibe önök lökték, azt nem vagyunk hajlandóak feladni – szögezte le.

A szegénység témájában elmondta, hogy az Eurostat számai alapján Magyarországon a szegénység kockázatának való kitettség 30 százalékról 18 százalékra esett. Erre mindannyian büszkék lehetünk. Komjáthi Imre úgy reagált, hogy a Magyar Nemzeti Bank statisztikáját vegyék elő. "Elhúznak mellettünk a románok, a szlovákok, lassan mindenki. Ön ne külügyminisztert játsszon, hanem a magyarok problémájával foglalkozzon" – vágott oda.