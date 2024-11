Oroszország több száz jemenit toborzott az ukrajnai frontra

Oroszország több száz jemenit toborzott az ukrajnai harcra, ami rávilágít a Moszkva és a húszi lázadók – egy Jemen nagy részét, köztük a fővárost, Szanaát is ellenőrző Irán-barát Zaydi mozgalom – közötti kapcsolatok erősödésére.

Jemeni húszi katonák, saját hazájukban egy felvonuláson / Fotó: AFP

Az információt a Financial Times közölte, a lap szerint jemenieket erőszakkal toboroznak és küldenek a frontvonalba embereket. Az újoncok a City újságnak elmondták, hogy egy rejtélyes, húszihoz köthető cégen keresztül érkeztek Oroszországba, magas fizetésű munkavállalás, sőt orosz állampolgárság ígéretével. A hírek – emeli ki az FT – a konfliktus egyre fokozódó kiterjedését mutatják, miközben nő az áldozatok száma, és a Kreml igyekszik elkerülni az általános mozgósítást. Az orosz sorok között már vannak nepáli és indiai zsoldosok, valamint az orosz Kurszk tartományban állomásozó észak-koreai reguláris hadsereg mintegy 12 ezer katonája.

Korábban a VG is megírta, hogy sajtóhírek szerint, Észak-Korea tízezer katonát küldött Oroszországba, akiket már be is vetettek Kurszk térségében, erről még november 12-én számolt be a Pentagon. A térségben Oroszország mintegy 50 ezer katonát vont össze, hogy kiűzze az ország területére betört ukrán csapatokat.

Az észak-koreai erősítés azután érkezett, hogy az elmúlt hónap során az oroszok különösen súlyos veszteségeket szenvedtek a frontvonalakon.