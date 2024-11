Tajvan szerint Amerika mellettük marad a választás után is

Az Egyesült Államok megőrzi barátságos viszonyát Tajvannal az elnökválasztás után is Caj Ming-jen, az ország nemzetbiztonsági irodájának főigazgatója szerint. Az elnökválasztáson vezető Donald Trump ugyanakkor a kampány alatt arról beszélt, hogy a szigetnek fizetnie kellene az amerikai védelemért, és azzal is vádolta Tajvant, hogy ellopta a félvezetők gyártását az Egyesült Államoktól.

Tajvan bízik benne, hogy megmarad az amerikai támogatás / Fotó: Anadolu via AFP

A demokratikusan irányított szigetet Kína saját tartományának tartja, és az elmúlt években több hadgyakorlatot is tartott a közelében, kínai repülők is egyre gyakrabban közelítik meg. A tajvani parlamentben újságíróknak nyilatkozó Caj felhívta a figyelmet arra, hogy még nincs végeredménye a választásnak, hozzátéve, hogy úgy véli, az Egyesült Államok továbbra is visszafogja majd Kínát, és továbbra is barátságos marad Tajvan iránt – írja a Reuters.

Elmondása szerint

Tajvan továbbra is kommunikál a jelenlegi adminisztrációval és más nemzetközi partnereivel Kína szándékairól és katonai műveleteiről, hogy az átmenetet ne tudja kihasználni a Kínai Kommunista Párt.

Szerdán a sziget gazdasági minisztere, Kuo Dzsi-huei is beszélt a sajtóval, és elmondta, hogy a kormány figyelemmel kíséri a választást, és megteszi az előkészületeket a győztes személyétől függetlenül. Azonban a tajvani–amerikai kapcsolatok mélyek, és azokat nem könnyű megváltoztatni a miniszter szerint. Tajvan egyébkét elutasítja Kína elképzelését, és megőrizné önállóságát, mondván, csak a sziget lakói dönthetnek az ország jövőjéről.

Az Egyesült Államok Tajvan legfontosabb nemzetközi partnere és fegyverszállítója, annak ellenére, hogy hivatalosan nem áll diplomáciai kapcsolatban a szigettel.