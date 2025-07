Fokozzák a nyomást az oroszok – súlyos támadásokat indítottak az éjjel is

Bár szerda éjjel véget ért az orosz-ukrán háború lezárására irányuló béketárgyalások harmadik fordulója Isztambulban, amelyet mindkét fél a korábbi fordulóknál konstruktívabbnak nevezett, a harcok tovább folytatódnak. Csütörtökre virradó éjjel Oroszország több nagyszabású támadást hajtott végre ukrán területen.

Odessza súlyos károkat szenvedett az orosz támadás során / Fotó: Nina Liashonok / AFP

A Pravda ukrán hírportál arról számolt be, hogy éjjel orosz drónok tömegei támadták meg Odesszát. A nagyerejű csapás során a polgári infrastruktúra is súlyos károkat szenvedett, egy többemeletes lakóépületet, és a Privoz piacot érte a legsúlyosabb találat.

Rakéták és drónok zúdultak Ukrajnára

Az Odesszai Területi Katonai Adminisztráció vezetője, Oleh Kiper arról számolt be, hogy a légvédelem aktív munkája ellenére a polgári infrastruktúra jelentősen megrongálódott, a városban számos tűz keletkezett, többek között lakóépületek, bevásárlóközpontok és benzinkutak is lángra kaptak. Ráadásul az UNESCO védelme alatt álló Odessza történelmi központjában található építészeti műemlékek is megrongálódtak.

Szintén a Pravda adta hírül, hogy a Kijevtől alig 200 kilométerre fekvő Cserkaszi is jelentős támadások célpontja volt éjjel, a városban tűz ütött ki, hét ember megsérült, köztük egy gyermek is. A rakétatámadások helyi idő szerint hajnali fél három környékén kezdődtek, és négy óra után pár perccel két hatalmas robbanás rázta meg a várost. Az áramellátásban és az internet működésében is zavarok keletkeztek.

Cserkaszi polgármestere, Anatolij Bondarenko arra kérte a város lakóit, hogy csukják be az ablakokat. A városvezető ígéretet tett arra, hogy később részletes tájékoztatást ad. Helyi idő szerint reggeli fél hétre minden tüzet sikerült eloltani.

Orosz területek is támadás alá kerültek

Nemcsak az oroszok akcióztak éjjel, az ukrán támadó drónok is kaptak feladatot. Az oroszországi Szocsi közelében pilóta nélküli légi járművek vették tűz alá a kritikus infrastruktúrát. A Tavricheskaya utcai olajraktárat érte több találat. A Ria Novosztyi beszámolója szerint az éjszaka folyamán legalább öt nagyobb robbanás hallatszott Szocsi területén.