Nem bírt az EU Robert Ficóval: elbukott az orosz szankciós csomag – de nincs még vége

Nem akar békét Oroszország, amit az is jelez, hogy támadásai fokozódnak, miközben egyre gyakrabban használ tiltott vegyi fegyvereket is Ukrajnában. Válaszul az Európai Unió az egyik legszigorúbb szankciós csomagját fogja bevezetni az országgal szemben – mondta Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben kedden.

Kaja Kallas szerint el fogják fogadni a szankciókat / Fotó: Nicolas Tucat / AFP

Az uniós diplomata a tagországok külügyminisztereinek tanácsülését követően arról beszélt, hogy a Külügyek Tanácsa nagyon közel volt ahhoz, hogy elfogadja az EU legújabb, 18. szankciós csomagját Oroszország ellen, amire reményei szerint szerdán sor kerülhet.

Kallas emlékeztetett, hogy már két hónap telt el a legutóbbi megszorító intézkedések elfogadása óta, pedig a szankciókra szükség van, hogy megfosszák Oroszországot a háború folytatását lehetővé tevő eszközöktől. Ugyanis szerinte ez az egyetlen út az agresszió megállítására.

Putyint csak kényszeríteni lehet a békére

Az uniós diplomácia vezetője elmondta azt is, hogy az az EU üdvözöli Donald Trump amerikai elnök bejelentését, miszerint több fegyvert küld Ukrajnának, noha Európa azt szeretné, ha az Egyesült Államok osztozna a terheken. Véleménye szerint Amerika és Európa együttműködése nyomást gyakorolhat Vlagyimir Putyin orosz elnökre a békéhez vezető tárgyalások megkezdése érdekében.

Az egyetlen módja annak, hogy Putyint rávegyük a háború befejezésére, az az, ha kényszerítjük erre

– mondta a főképviselő, aki közölte azt is, hogy a tagországok külügyminiszterei augusztus végén informális találkozón vitatják meg az európai bankokban befagyasztott orosz vagyon felhasználásának lehetőségeit Ukrajna újjáépítésére. Kallas szerint az EU üzenete egyértelmű: Oroszország erőfeszítései kárba vesznek, Európa pedig továbbra is teljes mértékben elkötelezett Ukrajna mellett.

Izraelnek javítani kell a gázai humanitárius helyzeten

Kallas beszélt Izrael intézkedéseiről is a Gázai övezet humanitárius helyzetének javítása érdekében, amiről azt mondta, hogy Izraelnek konkrétabb lépéseket kell tennie, és teljes mértékben végre kell hajtania az Európai Unióval a múlt héten kötött megállapodást. A fejleményeket az unió szorosan figyelemmel kíséri majd, ahogy azt is, hogy Izrel hogyan hajtja végre a megállapodást. Hozzátette, hogy az EU készen áll, ha Izrael nem hajtaná végre az ígéreteit. Azonban azt is leszögezte, hogy

a cél nem Izrael megbüntetése, hanem a gázai helyzet javítása.

Iránról szólva pedig Kallas arról beszélt, hogy Teheránnak nem szabad atomfegyverekkel rendelkeznie, és a diplomácia a legjobb mód e cél elérésére. Az Európai Unió készen áll a tárgyalásokra.