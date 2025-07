Hiába a szankciók, a korábbinál nagyobb mértékben áramlik az orosz gáz az EU-ba

Némi meglepetésre májusban Oroszország a harmadik helyre lépett előre az Európai Unió legnagyobb gázszállítói között, letaszítva a képzeletbeli dobogóról Norvégiát. A RIA Novosztyi orosz hírportál Eurostat-adatokból készült elemzéséből kiderült, hogy az orosz gáz behozatalának emelkedése ez az LNG-szállítások erőteljes, 30 százalékot meghaladó, 703 millió euróra növekedésének tulajdonítható.

Továbbra is nagy mennyiségben érkezik az Európai Unióba az orosz gáz / Fotó: Shutterstock

Ráadásul nemcsak a cseppfolyós gáz (LNG) orosz importja nőtt az év ötödik hónapjában, hanem az oroszországi vezetékes behozatal is növekedett 6,4 százalékkal, 408 millió euróra.

Májusban összességében 1,1 milliárd euró értékben vásárolt az Európai Unió Oroszországból származó gázt, ami csaknem negyedével több, mint 2025 áprilisában. Ezzel Moszkva az EU harmadik legfontosabb gázszállítójává vált. Történt ez annak ellenére, hogy az orosz–ukrán háború 2022. februári kitörése óta a nyugati országok folyamatosan az orosz energiaforrásoktól való függőségük csökkentésére törekednek, és Brüsszelben éppen a Moszkva elleni 18. szankciós csomagról zajlanak a tárgyalások.

Csak az orosz gáz behozatala nőtt

Az Európai Unió fő gázszállítója továbbra is az Amerikai Egyesült Államok maradt, bár a tengerentúli behozatal a harmadával visszaesett, 1,9 milliárd euróra. A második helyezett továbbra is Algéria, ahonnan az import 1,12 milliárd euróra mérséklődött az egy hónappal korábbi 1,3 milliárd euróhoz képest. Norvégia is kevesebbet exportált, a gázszállítások 13 százalékkal zsugorodtak, és 842 millió euróra csökkentek. Az ötödik helyen az Egyesült Királyság áll, ahonnan negyedével, 367 millió euróra csökkent a behozatal.