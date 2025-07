Kis híján tragédiába fordult egy magyar család görögországi nyaralása: így kerülhető el a baj

Kis híján tragédiával végződött egy pécsi család görögországi nyaralása, ám végül a családapát és tízéves lányát sikerült kimenteni az Égei-tengerből. A szerencsés megmenekülés története talán más nyaralók számára is tanulságokkal szolgálhat.

A magyar család szerencsésen megúszta a veszélyes helyzetet / Fotó: Indi_kator / Shutterstock(illusztráció)

A Bama elérte a családot, és az apa exkluzív interjúban számolt be a történtekről, ami talán abban is segíthet, hogy mire érdemes vigyázni a tenger partján. A férfi szerint egy látványosságot akartak megnézni egy kifli formájú homokpad végén, ám az víz alá merült, igaz, az csak bokáig ért, amikor elindultak. Az apa arról is beszámolt, hogy az éjszaka folyamán nagyon lehűlt a víz, így

amikor a homokpadon haladtak, egyszerre érték őket hideg és meleg hullámok is, és a víz hirtelen kezdett el emelkedni amikor bajba kerültek.

Bár megpróbáltak kiúszni, ami a nagyobbik lánynak végül sikerült is, az apát a kisebbik lánnyal teljesen elvitte a sodrás, olyan mértékben, hogy még a keresésére indulók is rossz helyen kutattak utána. A kimenekült lányt a helyiek le is szúrták, hogy miért ment be a kérdéses területen a vízbe, de ugye azt a tengert nem ismerőként a magyar család nem tudhatta, hogy milyen veszélyek lesnek rájuk. Az apát és a kisebbik lányt végül egy szörfös mentette meg, majd a rendőrség segítette partra.

A család valószínűleg egy olyan áramlatba került, mely a tenger mélye felé sodorta őket. Ebben az esetben hasznos tanács lehet, hogy nem érdemes az áramlattal szemben úszni, hanem arra merőlegesen érdemes kifelé tartani a sodrásból.