Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke felszólalt Ukrajna Moszkva elleni légicsapásai ellen, amelyekről előző nap Volodimir Zelenszkijjel tárgyalt. Arra a kérdésre, hogy az ukrán elnöknek „agresszívnak kellene-e lennie”, és el kell-e rendelnie csapásokat Moszkva vagy Oroszország belső területei ellen, Trump így válaszolt: „Nem, nem szabad Moszkvát célba vennie” – tudta meg a Pravda.

Nem igaz, hogy Trump engedélyt adott Zelenszkijnek Moszkva megtámadására / Fotó: AFP

Trump emellett cáfolta, hogy Ukrajna nagy hatótávolságú fegyvereket kapna az amerikai fegyverek NATO-n keresztüli értékesítési rendszerében. „Nem, ezt nem fogjuk megtenni.”

Korábban amerikai lapok arról írtak, hogy Trump Zelenszkijjel folytatott beszélgetésén megkérdezte, vajon Kijev képes lenne-e csapást mérni Moszkvára vagy Szentpétervárra. A Fehér Ház szóvivője, Carolyn Leavitt megerősítette, hogy Trump valóban feltett ilyen kérdést, de „nem szólította fel további gyilkosságokra”.

A sajtó szerint Trump állítólag azt is fontolóra vette, hogy Tomahawk típusú cirkálórakétákat küldjön Ukrajnának.

Kedden a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy a Financial Times úgy tudja, hogy Donald Trump magánbeszélgetések során arra biztatta Ukrajnát, hogy fokozza a mélyreható csapásokat orosz területen, sőt, az üzleti lap egyes forrásai szerint azt is megkérdezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, hogy képes lenne-e Moszkvát megtámadni, ha az Egyesült Államok biztosítana ehhez megfelelő, nagy hatótávolságú fegyvereket. A Trump–Zelenszkij-beszélgetés után az amerikai fél a múlt héten Rómában egy lehetséges fegyverlistát osztott meg az ukrán elnökkel. Zelenszkij egy olyan listát kapott, amely nagy hatótávolságú csapásmérő rendszereket tartalmazott, s amelyek harmadik feleken keresztül elérhetővé válhatnának Ukrajna számára.