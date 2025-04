Még bizonyítani kell a kis reaktorok gazdaságosságát

Az amerikai nukleáris óriás, a Westinghouse kilépett az Egyesült Királyság kis moduláris reaktorok (SMR) tervezési versenyéből. A versenyben maradt négy vállalat április közepéig kapott határidőt a végső ajánlattételre, de a The Telegraph úgy tudja, hogy a Westinghouse a tárgyalás után nem nyújtott be ajánlatot.

A Westinghouse kiszállt a brit SMR-versenyből / Fotó: Westinghouse

Két nyertesre lenne pénz

Ez azt jelenti, hogy csak három döntős – a Rolls-Royce, a GE-Hitachi és a Holtec – maradt versenyben. A Great British Nuclear (GBN), az SMR-programért felelős kvázi vállalat az idén nyáron két győztest hirdetett volna ki, a pályázóknak pedig azt mondták, hogy három-négy minireaktor építésére kell felkészülniük. A Westinghouse nem tagadta, hogy pénteken visszalépett, de a döntését nem kívánta megindokolni. Egy iparági forrás a lapnak azt sugallta, hogy a vállalat vonakodott elfogadni a kormány kereskedelmi ajánlatát. A GBN korábban összesen 20 milliárd font értékű szerződést hirdetett meg az SMR „technológiai partnereinek”. Ez a szám állítólag azon a feltételezésen alapul, hogy két nyertest választanak ki. A The Telegraph azonban februárban bejelentette: a kormány fontolgatja, hogy egyetlen cégnek ítéljen oda szerződést, mivel Rachel Reeves pénzügyminiszter megtakarításokat kíván elérni a minisztériumok közötti kiadások felülvizsgálatán.

Vagy megtérül az SMR-beruházás, vagy nem

Egyre nagyobb a félelem, hogy a kis reaktorok gazdaságossága a reméltnél nehezebben indokolható, mert

számos problémájuk ugyanaz, mint a nagy reaktoroké: ezek a biztonság és a hulladékkezelés.

Ám közben a nagyoknál sokkal kevesebb áramot termelnek, és így kevesebb pénzt hoznak. A GBN szóvivője nem kívánt nyilatkozni a Westinghouse álláspontjáról.

Az előnyökön van a hangsúly

Mindazonáltal sorra érkeznek hírek SMR-ek rendeléséről és gyártásáról, Magyarország (az Energiaügyi Minisztérium) is vizsgálja a lehetőségeket. Ami az említett két aggályt illeti, ezek nem újdonságok, azokat azonban a helyükön kell kezelni. A biztonságos működésre és a hulladékkezelésre is igaz, hogy az SMR-ek mint új fejlesztések esetében a kivitelezők alapoznak a területen már elért eredményekre, vagyis a korábbiaknál fejlettebb megoldásokat használhatnak. Persze könnyebb helyzetben vannak azok az SMR-t rendelő országok, amelyek már rendelkeznek atomerőművel vagy kutatóreaktorral, egyben radioaktívhulladék-tárolóval, illetve a kutatják a nagy radioaktivitású hulladékok végső elhelyezését, mert így vannak saját szakembereik, tapasztalataik, gyakorlataik. Magyarország is ilyen.