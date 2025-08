Meghalt Ion Iliescu

Románia egykori elnöke, ion iliescu 95 éves korában elhunyt kedden, miután az elmúlt két hónapban már kórházi kezelésre szorult és három napja kómában volt – írja az Adevarul.

Fotó: AFP

Az egykori államfő egészségügyi állapota különösen viharosan romlott az elmúlt 48 órában, már korában is kritikus állapotban volt, miután több szerve nem működött már megfelelően.

Az 1930-ban született Iliescu alapvető szerepet játszott Románia történelmében mind a Ceaucescu-rezsim idejében, mind azt követően. A Román Kommunista Párt színeiben több fontos pozíciót is betöltött, de az 1970-es és 1980-as években háttérbe szorult, majd kulcsszerepet játszott a Ceaucescu-rezsimet megdöntő forradalomban és a rendszerváltás után is fontos politikai szerepet töltött be, 1989 és 1996 között, majd 2000 és 2004 között az ország elnöke is volt.