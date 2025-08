Kiderült a hatalmas titok: egy szempillantás alatt eldőlt, Magyarországon fegyvergyárakat kell építeni – nagyon súlyos helyzet állt elő

A 2010-ben hatalomra került jobboldali kormány ezekkel az állapotokkal szembesült. Most pedig már azt is tudjuk, hogy pontosan, hogyan határozott ennek a helyzetnek a felszámolásáról és megfordításáról. Orbán Viktor augusztus elején szűk körben fiatalokkal találkozott az MCC esztergomi fesztiváljának margóján.

A kötetlen beszélgetés során szabadon lehetett kérdezni a miniszterelnöktől. Egy ponton felmerült, hogy az állam, hogyan védi a szuverenitását és az erre adott kormányfői reakcióból derült fény a magyar hadiipar újjáépítésének kezdetére.

A miniszterelnök az önvédelemhez szükséges önellátás fontosságára hívta fel a figyelmet, amikor megemlítette, hogy a fegyvergyárakat is így indították el.

Nem gondoltuk, hogy erre szükség lesz, de egyszer csak a 2010-es évek közepén azt a kérdést tettük fel egy nemzetbiztonsági kabinet megbeszélésen, hogyha kitör egy konfliktus és blokád alá helyeznek minket fegyverellátás szempontjából, akkor milyen saját fegyvergyártói képességünk van? És kiderült, hogy sovány, most maradjunk ennyiben. Hiányos.

És akkor indítottak meg egy olyan programot, hogy legyen alapvető képessége Magyarországnak, ha ilyen helyzet bekövetkezik. Orbán Viktor megjegyezte, hogy mindez be is következett, mert háború van. És ne adj' Isten ha blokád alá helyeznek minket – ami még nem következett be, de bekövetkezhet –, akkor is az önvédelemhez szükséges eszközök gyártásához való képesség, nyersanyag, technológia, szakember a rendelkezésre álljon.

Van az állami életnek egy ilyen nemzetbiztonsági dimenziója a sárgarépától (előzetesen a miniszterelnök a magyarországi haszonnövények és -állatok génállományának a megőrzésére és elmentésére tért ki – a szerk.) az aknavetőig – zárta le a kérdést. Az idézett rész az alábbi videóban a 30. perctől hallható.