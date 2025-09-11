Charlie Kirk meggyilkolása: valóságos üzleti birodalom maradt most árván - Trump nem csak a szövetségesét gyászolja, sokkal többet veszített

Egy orvlövész lőtte le a 31 éves szókimondó konzervatív aktivistát és a Turning Point USA (TPUSA) alapítóját. A gyilkosság szeptember 10-én történt egy szabadtéri rendezvényen a Utah Valley Egyetemen.
Az internetre felkerült több felvétel is, amin látszik, hogy
a golyó eltalálta Charlie Kirk nyakát, miközben beszélt egy színpadon.
Az Orem városban működő Utah Valley University közleménye szerint a lövést egy közeli épületből adták le, kevesebb mint 200 méterre a színpadtól, amely előtt több száz diák zsúfolódott össze.
Továbbra is keresik a Charlie Kirk elleni merénylet elkövetőjét, az előzőleg őrizetbe vett személyt elengedték a hatóságok. A Kirk Charlie-t válságos állapotban vitték kórházba, ahol elhunyt.
A halálhírt néhány órával a támadást követően Donald Trump elnök jelentette be közösségi oldalain. Azt is közölte, hogy utasítására az Egyesült Államok szövetségi épületein félárbocra engedik a nemzeti zászlókat.
A gyilkosságot pártállástól függetlenül elítélte az amerikai politika számos vezető személyisége,
kongresszusi vezetők, és államok kormányzói, valamint Joe Biden volt elnök is, aki hangoztatta, hogy az erőszaknak nincs helye az Egyesült Államokban.
Kirk Charlie konzervatív médiaszemélyiség közel egymillió dolláros médiabirodalmat épített fel, saját nettó vagyona körülbelül 12 millió dollár volt, amelyet nonprofit vezetői tevékenységéből, ingatlanbefektetéseiből, médiaműsoraiból és előadási díjaiból szerzett.
A Kirk által 2012-ben társalapított, fiatalokra fókuszáló konzervatív TPUSA szervezet 2024-re több tízmillió dolláros bevételt termelt. A szervezet elsődleges feladataként a fiatalok politikai érdeklődésének felkeltését szabta konzervatív nézőpontból. A szervezetet 19 éves korában, 2012-ben alapította.
A konzervatív aktivista évek óta látogatja az Egyesült Államokban középiskoláit és egyetemeit, legnépszerűbb nyilvános eseményei a diákoknak tartott nyilvános vitafórumok. Ezeken mindenkinek lehetősége van kérdezni, bármilyen témában és bármilyen politikai nézőpontból, és ezek időnként kemény vitákat is kiváltanak.
Charlie Kirk és a Turning Point USA szervezete 2024-ben segítette Donald Trump republikánus elnökjelölt kampányát, és elemzők szerint komoly része volt abban, hogy mozgósította a fiatal, egyetemista korú választókat a republikánus oldalon.
Charlie Kirk vagyonát halálakor széles körben 12 millió dollárra (több mint 4 milliárd forint) becsülték.
Vagyonának nagy része több bevételi forrásból származott.
A TPUSA gyorsan „jól finanszírozott médiavállalattá” nőtte ki magát, amelyet konzervatív adományozók támogattak.
Kirk fizetése a TPUSA-nál a kezdeti szerény 27–30 ezer dolláros szintről több százezer dollárra (2020-ra több mint 300 ezer dollárra) emelkedett. A szervezet nonprofit bevételei, amelyeket tízmilliókban mérnek, mind a csoport működését, mind pedig Kirk növekvő fizetését biztosították.
Jelentős vagyonába tartozott egy 4,75 millió dolláros spanyol stílusú birtok Arizonában és egy 855 ezer dolláros óceánparti társasház Floridában. Emellett további több millió dolláros ingatlanokkal és lakásokkal is rendelkezett.
Kirk médiaszemélyiségként, népszerű műsorral és számos könyvvel, beszédekből, rádiós és médiaszereplésekből, valamint szerzői műveiből szerzett bevételt.
Médiavállalkozásai, beleértve a népszerű Charlie Kirk Show podcastet, rádióműsort és gyakori televíziós szerepléseket, szintén jelentős bevételt generáltak, eseményenként akár 50 ezer–100 ezer dollárt is elérve.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.