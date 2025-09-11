Charlie Kirk meggyilkolása: valóságos üzleti birodalom maradt most árván - Trump nem csak a szövetségesét gyászolja, sokkal többet veszített

Egy orvlövész lőtte le a 31 éves szókimondó konzervatív aktivistát és a Turning Point USA (TPUSA) alapítóját. A gyilkosság szeptember 10-én történt egy szabadtéri rendezvényen a Utah Valley Egyetemen.

Megölték Charlie Kirk konzervatív influenszert / Fotó: Melissa Majchrzak / AFP

Az internetre felkerült több felvétel is, amin látszik, hogy

a golyó eltalálta Charlie Kirk nyakát, miközben beszélt egy színpadon.

Az Orem városban működő Utah Valley University közleménye szerint a lövést egy közeli épületből adták le, kevesebb mint 200 méterre a színpadtól, amely előtt több száz diák zsúfolódott össze.

Továbbra is keresik a Charlie Kirk elleni merénylet elkövetőjét, az előzőleg őrizetbe vett személyt elengedték a hatóságok. A Kirk Charlie-t válságos állapotban vitték kórházba, ahol elhunyt.

A halálhírt néhány órával a támadást követően Donald Trump elnök jelentette be közösségi oldalain. Azt is közölte, hogy utasítására az Egyesült Államok szövetségi épületein félárbocra engedik a nemzeti zászlókat.

A gyilkosságot pártállástól függetlenül elítélte az amerikai politika számos vezető személyisége,

kongresszusi vezetők, és államok kormányzói, valamint Joe Biden volt elnök is, aki hangoztatta, hogy az erőszaknak nincs helye az Egyesült Államokban.

Jelentős médiabirodalmat hagyott maga után

Kirk Charlie konzervatív médiaszemélyiség közel egymillió dolláros médiabirodalmat épített fel, saját nettó vagyona körülbelül 12 millió dollár volt, amelyet nonprofit vezetői tevékenységéből, ingatlanbefektetéseiből, médiaműsoraiból és előadási díjaiból szerzett.

A Kirk által 2012-ben társalapított, fiatalokra fókuszáló konzervatív TPUSA szervezet 2024-re több tízmillió dolláros bevételt termelt. A szervezet elsődleges feladataként a fiatalok politikai érdeklődésének felkeltését szabta konzervatív nézőpontból. A szervezetet 19 éves korában, 2012-ben alapította.

A konzervatív aktivista évek óta látogatja az Egyesült Államokban középiskoláit és egyetemeit, legnépszerűbb nyilvános eseményei a diákoknak tartott nyilvános vitafórumok. Ezeken mindenkinek lehetősége van kérdezni, bármilyen témában és bármilyen politikai nézőpontból, és ezek időnként kemény vitákat is kiváltanak.