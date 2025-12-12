The Game Awards: tarolt az idei év legnagyobb meglepetése, rekordokat állított fel – váratlan bejelentések is érkeztek

A 2025-ös The Game Awards nemcsak a videójáték-ipar elmúlt évének legjobbjait ünnepelte, hanem egyértelmű jelzést is adott arról, merre tart a piac a következő években. A Los Angelesben megrendezett gála legfontosabb tanulsága az volt, hogy a történetközpontú, egyjátékos címek (mint az idei nagy meglepetés, a Clair Obscur: Expedition 33) nem szorultak a háttérbe, hanem pont ellenkezőleg, újra ezek képviselik a legnagyobb kiadók és stúdiók üzleti stratégiájának középpontját. A legnagyobb bejelentések szinte kivétel nélkül olyan franchise-okhoz kötődtek, melyek már korábban is komoly pénzügyi sikereket értek el, és most új fejezettel készülnek megerősíteni piaci pozíciójukat.

Guillaume Broche, a Clair Obscur: Expedition 33 fő alkotója átveszi Az év játéka díjat / Fotó: AFP

A Steam a világ legnagyobb PC-s játékplatformja, havi szinten 130-150 millió aktív felhasználóval. Bár a Valve nem közöl országonkénti eladási adatokat, a nyilvános hardver- és nyelvi statisztikák alapján megbízható arányos becslések készíthetők. Ezek szerint

Magyarország a globális Steam-közönség 0,6–0,8 százalékát adja, ami nagyjából 600-800 ezer aktív magyar PC-játékost jelent.

Ez a bázis nem alkalmi felhasználókból áll: a magyar Steam-játékosok döntő többsége rendszeresen vásárol, és különösen fogékony a singleplayer, narratív címekre, melyek a platformon hagyományosan erősen teljesítenek. Kelet-Közép-Európában – így Magyarországon is – a PC-s közönség átlagéletkora magasabb, és nagyobb a hajlandóság egy teljes árú, önálló játék megvásárlására.

A több százezres magyar PC-játékos-bázis önmagában is stabil és üzletileg értelmezhető piacot jelent. Egy nagyobb singleplayer megjelenés alkalmával – mint amilyenek a The Game Awardson alább bemutatott címek – a magyar közönségből reálisan több tízezer eladást képes elérni Magyarországon is, ami pedig már nem elhanyagolható.

Tarolt a Clair Obscur: Expedition 33

Az est legnagyobb szakmai elismerését a Clair Obscur: Expedition 33 kapta: elnyerte Az év játéka díjat, és szinte minden kategóriában győzött, ahol jelölték – a 12 jelölésből 9-et váltotta díjakra, ezzel pedig túlzás nélkül mondható, hogy a Clair Obscur: Expedition 33 lett a videójátékok Titanicja. Bár a cím egy új IP, sikere jól mutatja, hogy az erős narratívára és önálló élményre építő játékok továbbra is képesek széles közönséget megszólítani. A fejlesztő Sandfall Interactive azonnal bejelentette a játék első letölthető tartalmát is, ami arra utal, hogy a kiadó hosszabb távon számol a cím piaci életciklusával.