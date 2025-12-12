The Game Awards: tarolt az idei év legnagyobb meglepetése, rekordokat állított fel – váratlan bejelentések is érkeztek
A 2025-ös The Game Awards nemcsak a videójáték-ipar elmúlt évének legjobbjait ünnepelte, hanem egyértelmű jelzést is adott arról, merre tart a piac a következő években. A Los Angelesben megrendezett gála legfontosabb tanulsága az volt, hogy a történetközpontú, egyjátékos címek (mint az idei nagy meglepetés, a Clair Obscur: Expedition 33) nem szorultak a háttérbe, hanem pont ellenkezőleg, újra ezek képviselik a legnagyobb kiadók és stúdiók üzleti stratégiájának középpontját. A legnagyobb bejelentések szinte kivétel nélkül olyan franchise-okhoz kötődtek, melyek már korábban is komoly pénzügyi sikereket értek el, és most új fejezettel készülnek megerősíteni piaci pozíciójukat.
A Steam a világ legnagyobb PC-s játékplatformja, havi szinten 130-150 millió aktív felhasználóval. Bár a Valve nem közöl országonkénti eladási adatokat, a nyilvános hardver- és nyelvi statisztikák alapján megbízható arányos becslések készíthetők. Ezek szerint
Magyarország a globális Steam-közönség 0,6–0,8 százalékát adja, ami nagyjából 600-800 ezer aktív magyar PC-játékost jelent.
Ez a bázis nem alkalmi felhasználókból áll: a magyar Steam-játékosok döntő többsége rendszeresen vásárol, és különösen fogékony a singleplayer, narratív címekre, melyek a platformon hagyományosan erősen teljesítenek. Kelet-Közép-Európában – így Magyarországon is – a PC-s közönség átlagéletkora magasabb, és nagyobb a hajlandóság egy teljes árú, önálló játék megvásárlására.
A több százezres magyar PC-játékos-bázis önmagában is stabil és üzletileg értelmezhető piacot jelent. Egy nagyobb singleplayer megjelenés alkalmával – mint amilyenek a The Game Awardson alább bemutatott címek – a magyar közönségből reálisan több tízezer eladást képes elérni Magyarországon is, ami pedig már nem elhanyagolható.
Tarolt a Clair Obscur: Expedition 33
Az est legnagyobb szakmai elismerését a Clair Obscur: Expedition 33 kapta: elnyerte Az év játéka díjat, és szinte minden kategóriában győzött, ahol jelölték – a 12 jelölésből 9-et váltotta díjakra, ezzel pedig túlzás nélkül mondható, hogy a Clair Obscur: Expedition 33 lett a videójátékok Titanicja. Bár a cím egy új IP, sikere jól mutatja, hogy az erős narratívára és önálló élményre építő játékok továbbra is képesek széles közönséget megszólítani. A fejlesztő Sandfall Interactive azonnal bejelentette a játék első letölthető tartalmát is, ami arra utal, hogy a kiadó hosszabb távon számol a cím piaci életciklusával.
Az est további díjazottjai is jól mutatják, hogyan változik a játékvilág ízlése és üzleti súlya. A Clair Obscur: Expedition 33 tarolása mellett más címek is fontos elismeréseket vittek el:
- A Hades II érdemelte ki a Legjobb akciójáték díjat, amely tovább erősíti a Supergiant Games 2020-as sikerét, amikor az első rész közel 1,5 millió eladást hozott világszerte, és hosszú távon érett játékos-közösséget épített.
- A Hollow Knight: Silksong, a Team Cherry metroidvania-stílusú folytatása a Legjobb akció-kalandjáték kategóriát nyerte el, miközben már megjelenése előtt milliós rajongótáborral rendelkezett, részben az első rész kultstátusza miatt.
- A Battlefield 6 kapta a Legjobb hangdizájn elismerést, ami a több mint tízéves sorozat hangzásvilágának folyamatos fejlődését tükrözi,
- míg a Donkey Kong Bananza a Legjobb családi játék díjat hozta el.
- A Legjobb esport játék címét a Counter-Strike 2 kapta,
- a No Man’s Sky pedig elnyerte a Legjobb folyamatosan támogatott játék díjat,
- valamint a Legjobb adaptáció kategóriában a The Last of Us második évada, ami sokaknak az idei egyik legnagyobb tévés csalódás volt. Becslések szerint nagyjából 400 ezer magyar háztartásban van HBO Max előfizetés, így a magyar közönség is jelentősen hozzájárult a sorozat nézettségéhez.
- A Legjobb színészi alakítás díját pedig Jennifer English vehette át a Clair Obscur: Expedition 33-ban nyújtott alakításáért.
Hatalmas meglepetések érték a fantasy- és Star Wars-rajongókat
A legnagyobb figyelmet ugyanakkor a bejelentések kapták, különösen azok, melyek mögött már bizonyítottan sikeres sorozatok állnak.
Ilyen a Star Wars: Fate of the Old Republic is, mely egy új, narratív akció-szerepjáték lesz a messzi-messzi galaxisban, és melyet Casey Hudson, a Knights of the Old Republic és a Mass Effect sorozat egyik kulcsfigurája rendez.
Ez a kapcsolat önmagában is erős üzleti üzenet: a Knights of the Old Republic első két része a megjelenésük óta több millió példányban kelt el, és a Star Wars-játékok összesített eladásai meghaladják a 30 millió darabot. Egy ilyen örökségre épülő, kifejezetten singleplayer élményre szabott új cím esetében a piaci érdeklődés gyakorlatilag borítékolható.
Hasonló logika mentén értelmezhető a Larian Studios új Divinity-játékának bejelentése is. A stúdió az elmúlt évek egyik legnagyobb sikertörténetét írta meg a Baldur’s Gate 3-mal, melyből már több mint 15 millió példányt eladtak, és a megjelenése óta folyamatosan erős bevételeket termel. A Divinity: Original Sin 2 korábban szintén több milliós eladást ért el. A The Game Awardson bemutatott előzetes egyértelművé tette: a stúdió továbbra is a mély, döntésközpontú egyjátékos RPG-kben látja a növekedés kulcsát.
Az akció- és kalandjátékok szerelmesei is örülhetnek
A singleplayer rajongók számára különösen fontos bejelentés volt Lara Croft visszatérése is. A Tomb Raider: Legacy of Atlantis 2026-ban érkezik, míg a teljesen új Tomb Raider: Catalyst 2027-re várható. A Tomb Raider franchise eddig több mint 88 millió eladott példánnyal az egyik legsikeresebb videójátékos márkának számít, így a Crystal Dynamics döntése, hogy egyszerre nyúl vissza az eredetekhez és indít új történetszálat, üzleti szempontból is megalapozottnak tűnik:
- a nyilatkozatok szerint a Tomb Raider: Legacy of Atlantis egy újragondolt változata lesz az eredeti 1996-os játéknak;
- a Tomb Raider: Catalyst pedig a 2013-ban kezdett játéksorozat mentalitását viszi tovább.
A klasszikus nevek sorát erősíti a Resident Evil: Requiem is, melyben Leon S. Kennedy ismét játszható karakterként tér vissza. A Resident Evil-sorozat összesített eladásai már meghaladják a 150 millió példányt, a Resident Evil 2 remake önmagában is több mint nyolcmillió eladott darabot produkált. A Capcom ezzel a lépéssel egyértelműen a jól ismert, történetvezérelt formulára épít, mely évtizedek óta stabil bevételi forrást jelent a cég számára.
A Remedy Entertainment egy újabb sikerjátékuk, a Control második részét fedte fel: a Control: Resonant tovább görgeti a 2018-as misztikus akciókaland sztoriját. Az első Control több mint ötmillió példányban kelt el, miközben nagy kritikai sikert is aratott, így a folytatás biztosan sokaknál első napos vétel lesz. A történet új főszereplője friss irányt ad a sorozatnak, miközben megmarad az önálló, narratív fókusz és a részletes fejlődési rendszer.
A 2025-ös The Game Awards jól mutatja, hogy a nagy kiadók már nem kockázatot látnak az egyjátékos játékokban, hanem stabil üzleti lehetőséget. A díjazott címek és a bejelentett folytatások nagy erőssége, hogy mind olyan világokra és márkákra épülnek, melyek már bizonyították életképességüket a piacon. Az eladási adatok alapján ezek a projektek nem egyszeri kreatív próbálkozások, hanem tudatosan felépített, hosszú távra szánt befektetések. Mindez azt jelzi, hogy a történetközpontú, nagy költségvetésű játékok továbbra is meghatározó szerepet töltenek be az iparágban, és a singleplayer közönség a következő években is számíthat erős, minőségi megjelenésekre.