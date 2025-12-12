Deviza
EUR/HUF385.21 +0.58% USD/HUF328.19 +0.62% GBP/HUF438.6 +0.39% CHF/HUF412.71 +0.54% PLN/HUF91.14 +0.57% RON/HUF75.65 +0.59% CZK/HUF15.86 +0.25% EUR/HUF385.21 +0.58% USD/HUF328.19 +0.62% GBP/HUF438.6 +0.39% CHF/HUF412.71 +0.54% PLN/HUF91.14 +0.57% RON/HUF75.65 +0.59% CZK/HUF15.86 +0.25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,715.62 +0.46% MTELEKOM1,768 +1.13% MOL2,946 +0.27% OTP34,470 +0.44% RICHTER9,690 +0.62% OPUS558 +0.36% ANY7,020 0% AUTOWALLIS148.5 -2.36% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,041.87 -0.13% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,402.75 -0.23% BUX109,715.62 +0.46% MTELEKOM1,768 +1.13% MOL2,946 +0.27% OTP34,470 +0.44% RICHTER9,690 +0.62% OPUS558 +0.36% ANY7,020 0% AUTOWALLIS148.5 -2.36% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,041.87 -0.13% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,402.75 -0.23%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
chipgyártás
állami támogatás
mesterséges intellgiencia
ösztönző program
chipipar
félvezetőipar
Kína

Kína technológiai függetlenségre törekszik, amiért bármennyi pénzt beáldoz – óriási állami támogatás készül a chipiparnak

Peking gigantikus összegeket készül a chipiparba pumpálni, hogy csökkentse a függőséget a külföldi technológiáktól, és felgyorsítsa a kulcsfontosságú vállalatok fejlesztéseit. Kína célja, hogy kézbe vegye a stratégiai fontosságú félvezetőipart. A részletekről még tárgyalnak, de várhatóan akkora lesz az ösztönzőcsomag, amekkorára még nem volt példa a kínai chipiparban.
Németh Anita
2025.12.12, 15:49

Kína hatalmas ösztönzőcsomagot vezethet be a chipipar finanszírozására. A Bloomberg értesülése szerint a tisztviselők 28–70 milliárd dollár közötti összegű támogatási és pénzügyi csomagról tárgyalnak. A program nagysága vetekedik az Egyesült Államok hasonló intézkedésével.

kína Double,Exposure,Of,China,Flag,On,Coins,Stacking,And,Stock
Minden idők legnagyobb kínai támogatását adhatják a kínai chipiparnak / Fotó: Dilok Klaisataporn

A maximális összeggel számolva ez lehet a valaha volt legnagyobb államilag támogatott félvezetőipari ösztönzőcsomag.

A tervezett kínai program külön működne a már meglévő állami finanszírozási konstrukcióktól, például az 50 milliárd dolláros Big Fund III. nevű tőkebefektetési alapoktól – tették hozzá a források.

Ezenkívül a kínai kormány várhatóan továbbra is támogatni fogja például a Huawei Technologies és a Cambricon Technologies vállalatot, még azt követően is, hogy Donald Trump amerikai elnök jóváhagyta az Nvidia erősebb, H200-as chipjeinek kínai értékesítését. Peking ugyanis továbbra sem járult hozzá ezeknek a félvezetőknek a behozatalához.

Kína elszánt, hogy csökkentse függőségét a külföldi chipgyártóktól

A kínai technológia még mindig körülbelül hat évvel van lemaradva a világ élvonalától, amelyet az Nvidia és az AMD számára gyártó TSMC határoz meg. Ráadásul aggasztó Peking számára, hogy az amerikai technológiához való hozzáférés kiszámíthatatlanná vált a kereskedelmi háborúban. 

Mindezek miatt Hszi Csin-ping elnök úgynevezett „nemzeti összefogás” megközelítést hirdetett meg a hazai chipgyártás fejlesztésére.

Ez a politika az elmúlt években több fronton is megmutatkozott. A félvezetők és a mesterséges intelligencia (MI) fejlesztésének prioritása miatt a teljes kínai chipgyártási ellátási lánc szereplői ugrásszerű növekedést értek el. A Huawei fő partnerének számító SMIC folyamatosan bővíti gyártókapacitását fejlett, csúcskategóriás berendezések nélkül is. A kínai MI-gyorsítókat tervező Moore Threads Technology részvényeinek értéke pedig több mint hatszorosára emelkedett a december elejei sanghaji bevezetésük óta – mutatott rá a hírügynökség.

A kínai hatóságok arra is utasították a vállalatokat, hogy hazai gyártású komponenseket részesítsenek előnyben.

Arra is felszólították a cégeket, hogy kerüljék az Nvidia H20-as chipjét.

Ez egy olyan, gyengébb, Kína számára kifejlesztett változat, amely megfelel az amerikai exportkorlátozásoknak. Az Nvidia vezetői szerint a vállalat MI-chipjeinek kínai piaci részesedése gyakorlatilag nullára esett.

Kínának kell is, meg nem is az Nvidia MI-csipje, de nem bízik Trumpékban

Olyan sok a kockázati tényező az amerikai Nvidia korszerű MI-csipjeinek kínai exportjában, hogy Peking csak hosszas mérlegelés után tud dönteni arról, miszerint a Donald Trump által felnyitott sorompó másik ágát a maga részéről hajlandó-e felemelni. A kínai óriásvállalatok mindenesetre tülekednének az amerikai tiltólistáról levett H200 csipekért.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
900 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu