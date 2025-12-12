Turizmus: idén is elárasztották a turisták a magyar fővárost – karácsonykor és szilveszterkor sincs megállás

A 2024-es turisztikai rekord az idén már 11 hónap alatt teljesült, a szálláshelyeken regisztrált vendégek száma idén december 2-án elérte a 18 226 413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot, ami rekord volt – közölte a Visit Hungary.

Idén is rekordévet zár a magyar turizmus / Fotó: MTI Fotószerkesztőség / Balogh Zoltán

A Visit Hungary szerint az év végéig, a hagyományosan kiemelkedő karácsonyi, szilveszteri időszakban, további élénk érdeklődés várható, így 2025 a magyar turizmus történetének újabb sikeréve lesz.

A vendégforgalom az idén január és december első napjai között eltelt időszakban 7 százalékkal múlja felül a tavalyi év azonos időszakának eredményét.

A szálláshelyek bruttó árbevétele 12 százalékkal, a vendéglátóhelyek forgalma 9 százalékkal haladta meg a 2024 azonos időszakában mért értéket.

A vendégek megoszlása országosan kiegyensúlyozott volt, fele-fele arányban érkeztek külföldi és belföldi utazók. Budapestet a vendégek 38 százaléka választotta, míg a Balaton térsége továbbra is a leglátogatottabb vidéki célpontok közé tartozik, minden évszakban vonzó programokat kínálva – tájékoztattak.

A folyamatosan növekedő vendégforgalom jól mutatja, hogy a tudatos fejlesztések és a Visit Hungary adatvezérelt, élményközpontú kampányai kézzelfogható eredményeket érnek el, és növelik hazánk ismertségét – írta a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata.

A turizmus továbbra is Magyarország legdinamikusabban fejlődő ágazata, amely a szolgáltatások magas minőségének és az autentikus élményeknek köszönhetően stabilan erősíti az ország gazdasági teljesítményét – tették hozzá.

A turizmus ágazat jelentős súllyal rendelkezik a magyar gazdaságban. 2024-ben a különféle szektorok közül a leginkább az idegenforgalom ösztönözte a növekedést.

A szektor a GDP közel 13 százalékát adja, és több százezer ember foglalkoztatását biztosítja.

Az üzleti célú utazások aránya is bővül: Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója szerint a gazdasági hatásuk jóval meghaladja a szabadidős utazókét, mivel a hivatásturistáknak magasabb az átlagos költése, valamint a visszatérési hajlandósága, és hosszabb a tartózkodási ideje.