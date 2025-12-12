Deviza
EUR/HUF383.88 +0.23% USD/HUF327.23 +0.33% GBP/HUF437.83 +0.22% CHF/HUF411.52 +0.25% PLN/HUF90.82 +0.22% RON/HUF75.41 +0.27% CZK/HUF15.83 +0.06% EUR/HUF383.88 +0.23% USD/HUF327.23 +0.33% GBP/HUF437.83 +0.22% CHF/HUF411.52 +0.25% PLN/HUF90.82 +0.22% RON/HUF75.41 +0.27% CZK/HUF15.83 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,759.98 +0.5% MTELEKOM1,752 +0.23% MOL2,936 -0.07% OTP34,600 +0.81% RICHTER9,710 +0.82% OPUS558 +0.36% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS152 0% WABERERS5,320 -1.5% BUMIX10,033.68 -0.21% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,408.99 +0.03% BUX109,759.98 +0.5% MTELEKOM1,752 +0.23% MOL2,936 -0.07% OTP34,600 +0.81% RICHTER9,710 +0.82% OPUS558 +0.36% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS152 0% WABERERS5,320 -1.5% BUMIX10,033.68 -0.21% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,408.99 +0.03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Visit Hungary
turizmus
karácsony

Turizmus: idén is elárasztották a turisták a magyar fővárost – karácsonykor és szilveszterkor sincs megállás

Budapest a vendégek 38 százalékát vonzotta, míg a Balaton továbbra is a legnépszerűbb vidéki úti cél, egész évben keresett programokkal. A turizmus idén is rekordévet zárt.
VG/MTI
2025.12.12., 09:10

A 2024-es turisztikai rekord az idén már 11 hónap alatt teljesült, a szálláshelyeken regisztrált vendégek száma idén december 2-án elérte a 18 226 413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot, ami rekord volt – közölte a Visit Hungary.

turizmus karácsony
Idén is rekordévet zár a magyar turizmus / Fotó: MTI Fotószerkesztőség / Balogh Zoltán

A Visit Hungary szerint az év végéig, a hagyományosan kiemelkedő karácsonyi, szilveszteri időszakban, további élénk érdeklődés várható, így 2025 a magyar turizmus történetének újabb sikeréve lesz.

A vendégforgalom az idén január és december első napjai között eltelt időszakban 7 százalékkal múlja felül a tavalyi év azonos időszakának eredményét. 

A szálláshelyek bruttó árbevétele 12 százalékkal, a vendéglátóhelyek forgalma 9 százalékkal haladta meg a 2024 azonos időszakában mért értéket.

A vendégek megoszlása országosan kiegyensúlyozott volt, fele-fele arányban érkeztek külföldi és belföldi utazók. Budapestet a vendégek 38 százaléka választotta, míg a Balaton térsége továbbra is a leglátogatottabb vidéki célpontok közé tartozik, minden évszakban vonzó programokat kínálva – tájékoztattak.

A folyamatosan növekedő vendégforgalom jól mutatja, hogy a tudatos fejlesztések és a Visit Hungary adatvezérelt, élményközpontú kampányai kézzelfogható eredményeket érnek el, és növelik hazánk ismertségét – írta a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata.

A turizmus továbbra is Magyarország legdinamikusabban fejlődő ágazata, amely a szolgáltatások magas minőségének és az autentikus élményeknek köszönhetően stabilan erősíti az ország gazdasági teljesítményét – tették hozzá.

A turizmus ágazat jelentős súllyal rendelkezik a magyar gazdaságban. 2024-ben a különféle szektorok közül a leginkább az idegenforgalom ösztönözte a növekedést. 

A szektor a GDP közel 13 százalékát adja, és több százezer ember foglalkoztatását biztosítja.

Az üzleti célú utazások aránya is bővül: Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója szerint a gazdasági hatásuk jóval meghaladja a szabadidős utazókét, mivel a hivatásturistáknak magasabb az átlagos költése, valamint a visszatérési hajlandósága, és hosszabb a tartózkodási ideje. 

A Liszt Ferenc repülőtér meghaladta tavalyi utasforgalmát: április óta minden hónapban több mint 1,5 millió utas fordult meg a légikikötőben, minden idők legforgalmasabb nyarát pedig kiugró ősz követte, átlagosan 1,8 milliós utasforgalommal.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Visit Hungary

Turizmus: idén is elárasztották a turisták a magyar fővárost – karácsonykor és szilveszterkor sincs megállás

Budapest a vendégek 38 százalékát vonzotta, míg a Balaton továbbra is a legnépszerűbb vidéki úti cél, egész évben keresett programokkal. A turizmus idén is rekordévet zárt.
10 perc
Paks 2 Atomerőmű

Hivatalos, történelmi pillanat Lengyelországban: megengedte az EU, hogy azt csinálják, amit a magyarok – megépül az első atomerőművük 17 ezermilliárd forintból

Megépülhet Lengyelország első atomerőműve, miután az Európai Bizottság jóváhagyta a lengyel államnak a megépítéshez és a későbbi üzemeltetéshez nyújtott támogatási csomagját.
2 perc
Lázár János

Exkluzív Lázárinfó lesz Szegeden: így együtt még soha nem válaszoltak az emberek kérdéseire

A miniszter mellett Orbán Viktor kormányfőtől is lehet kérdezni.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu