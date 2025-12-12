Huszonöt jó kép 2025-ből — válogatás az év legjobb képeiből (GALÉRIA)
A 2025-ös képgalériánkban a világ minden pontjáról helyet kapott egy mozzanat. A geopolitikailag turbulens 2025-ben nem csitult az ukrán-orosz háború, a világ vezető hatalmainak képviselői ültek tárgyalóasztalhoz, amelyekről a Világgazdaság is tudósított.
A 25 tagú AFP képgyűjtést itt lehet megtekinteni:
25 jó képünk 2025-ből:
- Los Angeles, 2025 január: százhektáros tűzvész
Los Angeles környékén január elején több ezer hektárnyi terület gyulladt ki a rendkívül száraz, szeles időjárás miatt. A tűzoltók közel heteken át küzdöttek a gyorsan terjedő lángok megfékezéséért.
- Pacific Palisades, 2025. január 9.: futótűz
A Pacific Palisades térségében január 9-én újabb házsorokat és domboldalakat ért el a bozóttűz. A hatóságok evakuálásokat rendeltek el, miközben a tűzvédelmi egységek a lakóövezetek védelmét helyezték előtérbe.
- Ukrán katonák légvédelmi gépágyúval
Az ukrán 59. dandár mobil egységei folyamatos légitámadások közepette próbálják megvédeni a frontvonalat az orosz drónok és rakéták ellen. A párhuzamosított gépágyú használata a mindennapi harci rutin része lett.
- Pihenő ukrán mentő Szumiban
Szumiban újabb rakétatámadás mérte súlyos csapást a lakóövezetekre, számos holttestet és sérültet hagyva maga után. A mentőalakulatok tagjai rövid pihenőkkel próbálják tartani a tempót a folyamatos bevetéseken.
- Trump és Zelenszkij találkozója, 2025. február 28.
A Fehér Házban tartott megbeszélés középpontjában az ukrajnai háború finanszírozása és az amerikai biztonsági támogatás jövője állt. A találkozó jelentős diplomáciai súllyal bírt a két ország kapcsolataiban.
- Argentin rendőr megütése tüntetésen
Buenos Airesben a nyugdíjasok demonstrációja dulakodásba torkollott, amikor egy tüntető arcon ütött egy szövetségi rendőrt. A tiltakozás az infláció és a nyugdíjrendszer reformja miatti elégedetlenségre hívta fel a figyelmet.
- Elon Musk karlendítése a Capitol Arénában
Elon Musk energikus mozdulatai nagy visszhangot váltottak ki a Capitol Arénában tartott rendezvényen. A gesztusok további vitákat gerjesztettek a milliárdos közéleti szerepéről.
- Ziv Berman, szabadon engedett izraeli túsz
Ziv Bermant több mint egy évvel a 2023. október 7-i gázai túszejtés után engedték el a fegyveresek. Hazatérése jelentős figyelmet irányított az izraeli túszcsaládok sorsára.
- Könnygáz a rendőrség székháza előtt – helyi tüntetők menekülnek
A rendőrség székháza előtt tartott demonstráción a hatóságok könnygázt vetettek be a tömeg feloszlatására. A tüntetők fedezékbe rohantak, miközben az összecsapások tovább éleződtek.
- Könnygáz a francia rendőrség központjánál
A francia rendőrség épülete előtt zajló tüntetés szintén könnygáz bevetéséhez vezetett, miután a demonstrálók összecsaptak a hatóságokkal. A jelenet a közéleti feszültségek újabb megnyilvánulása volt.
- Lelőttek egy férfit Odinga-gyász Nairobi stadionjában
A fűben fekvő férfit lövés érte egy politikai feszültségekhez köthető incidens során. Később a Kasarani Stadionban tömegek gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek Raila Odingától.
- Ousmane Dembélé Ballon d’Or-ünneplése
A PSG francia válogatott támadója, Ousmane Dembélé a szurkolók ezrei előtt ünnepelte első Aranylabda-győzelmét. A díj a szezon kiemelkedő teljesítményének elismerése.
- Operatőr egykerekűn a tokiói világbajnokságon
A tokiói atlétikai világbajnokságon egy operatőr egykerekű biciklivel követte a versenyszámokat, hogy dinamikus képeket készítsen. A megoldás gyors reakciót és nagyfokú ügyességet igényelt.
- Kim Dzsongun és családja Wonsanban
Az észak-koreai vezető a tengerparti Wonsan Kalma üdülőövezetben tett látogatást feleségével és lányával. A program a rezsim turisztikai fejlesztéseinek bemutatását szolgálta.
- Útbeomlás Bangkokban
Bangkokban egy kórház közelében omlott be egy forgalmas útszakasz, több áldozatot követelve. A hatóságok vizsgálják, hogy szerkezeti hibák vagy a heves esőzések okozták-e a katasztrófát.
- Jéggyári munkás Karacsiban
Karacsiban egy jéggyár dolgozója tisztította a hűtőtorony vezetékeit a hosszan tartó nyári hőhullám idején. A forróság jelentősen megterhelte a város energia- és hűtési rendszereit.
- Etna-lávafolyam megfigyelése, augusztus 28.
Szicíliában augusztus végén ismét látványos lávaáramlás indult az Etna lejtőin. A vulkán aktivitása nagy tömegeket vonzott a kijelölt biztonsági zónák közelébe.
- Kapibarák a Salto Grande-tó zöld iszapjában
A Salto Grande-tónál elszaporodó cianobaktériumok élénkzöld iszapot képeztek, amely a kapibarákat is belepte. A jelenség a vízminőség romlására és az ökoszisztéma terhelésére figyelmeztet.
- Lewis-gleccser, Mount Kenya
A Mount Kenya Nemzeti Parkban található Lewis-gleccser évről évre tovább húzódik vissza a globális felmelegedés hatására. A kutatók szerint a csökkenő jégtömeg hosszú távon a térség vízellátását is befolyásolhatja.
- Ferenc pápa portréja Mexikóvárosban
Mexikóváros főszékesegyházában emlékmisét tartottak a néhai Ferenc pápára, amelyen egyházi alkalmazottak vitték be a portréját. A rendezvény nagy tömeget vonzott az ikonikus El Zócalo térre.
- Apácák a Szent Péter téren a pápaválasztás után
A vatikáni pápaválasztást követően apácák sétáltak át a Szent Péter téren, miközben a hívek a konklávé részleteire vártak. A tér ismét a világegyház figyelmének középpontjába került.
- Palesztin fiú könyvvel a romok között
A gázai éjszakai légicsapások súlyosan megrongáltak több lakóházat, a romok között egy fiú a megtalált könyvét szorította magához. A kép a civil lakosság mindennapi veszélyeztetettségét tükrözi.
- Palesztinok gyermekeik holttestével
A Gázában található, iskolából menedékké alakított épületet érő támadás során több gyermek életét vesztette. Hozzátartozóik a helyszínről vitték el a testüket, megrendítő jelenetek közepette.
- Palesztin gyerekek jótékonysági konyhánál, Hán Júnisz
Hán Júniszban hosszú sorokban vártak ételre a gyerekek egy humanitárius konyha előtt. A segélyszervezetek szerint a térségben súlyos élelmiszerhiány alakult ki.
- Rombolt Gázaváros látképe a háború vége előtt
Gázaváros nagy része romhalmazzá vált a hosszan tartó harcok miatt, alig maradt épségben lakónegyed. A felvétel a háború pusztításának egyik utolsó dokumentuma a fegyvernyugvás előtt.