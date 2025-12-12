Deviza
Civaqua-program
Debrecen
beruházás
vízgazdálkodás

Folytatódhat Debrecen hatalmas vízellátási beruházása

Aláírták a Civaqua-program folytatásáról szóló támogatási szerződést, ezzel újabb fejezetébe léphet Debrecen nagyszabású vízügyi projektje. A tervbe vett fejlesztéseknek köszönhetően egy valóságos vízgyűrű alakulhat ki az utóbbi időben rengeteg ipari beruházást vonzó város körül.
Világgazdaság
2025.12.12, 15:49

Hatalmas fejlesztést jelent a Debrecent érintő Civaqua második üteme, amely egy 40 milliárd forint európai uniós forrás felhasználásával jövőre folytatódhat – számolt be az Origo. Ennek révén lehetővé válik, hogy a Keleti-főcsatorna vizét Debrecen északi és keleti területeire is eljuttassák. V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára és Papp László, Debrecen polgármestere ismertették a beruházás részleteit.

Civaqua, A drónnal készült képen a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány helyi oktatási központja, az egykori Aranybika Szálló Debrecenben 2023. június 8-án
Hatalmas fejlesztést jelent Debrecennek a Civaqua második üteme / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A Civaqua második ütemének fejlesztési irányai

Ehhez meg kell építeni egy 13,5 kilométer hosszú gravitációs vezetékrendszert, amely a vizet a 2023-ban megépült magasponti kiegyenlítő tározótól Debrecen-Pallag térségébe, a Pallagi-csatornába juttatja. 

A program megvalósulásával az ország első természetvédelmi területére, a Nagyerdőre juthat víz, valamint a város melletti tavakba, így a Vekeribe, az Erdőspusztai-tavakhoz és a Fancsikai-tározóhoz.

Mivel magasabb területre kell a vizet eljuttatni, a városnak van egy megállapodása a kormánnyal, ami hálózatfejlesztést irányoz elő a TIVIZIG és az OPUS TITÁSZ beruházásában; egy napelempark is részét képezi a távlati terveknek, erre kormánydöntés született, amelynek összege 3,575 milliárd forint.

A jövő héten ülésező városi közgyűlés dönt arról, hogy beadja-e a pályázatát egy 5 milliárd forintos fejlesztésre Civaqua Plusz néven, KEHOP Plusz pályázat keretében. A projekt konkrét célja, hogy a települések kezeljék a vízgazdálkodási kihívásokat, mint az egyenetlen csapadékeloszlás, a hirtelen lezúduló esők okozta károk, vagy aszály idején a vízhiány. Ebben a projektben valósulhatna meg a Vekeri-tó rehabilitációja és a Tócóvölgyi Ökopark is. 

A Civaqua Plusz megvalósulása városszerte segítheti majd a csapadékvíz helyben tartását, a termálvizek újrahasznosítását és a klímaváltozás hatásainak mérséklését. 

A Civaqua II.-vel együtt Debrecen körül tavakból és csatornákból álló „vízgyűrűt” alakít majd ki. További részleteket ide kattintva olvashat a projektről. 

