Éles vita a fővárosban: Karácsony Gergely szerint hiba volna, ha a Tabán a Városligethez hasonlóan megújulna
A főpolgármester kedden a Facebookon közölte, hogy Böröcz László, az I. kerület polgármestere egy olyan előterjesztés benyújtására készül a Fővárosi Közgyűlésben, amely elvenné a fővárostól a tulajdonában vagy kezelésében lévő közterületeket az ezek fenntartására szolgáló fővárosi forrásokkal együtt.
„Ez a javaslat egyszerre szakmaiatlan és erkölcstelen.
Szakmaiatlan, hiszen minden sikeres európai nagyvárosban sokkal kiterjedtebb jogkörökkel és forrásokkal rendelkezik a fővárosi önkormányzat. És erkölcstelen is, hiszen épp elég, hogy a kormány kifosztja a fővárost, nem kellene ehhez a kerületeknek is felcsatlakozniuk” – fogalmazott Karácsony Gergely.
A politikus felteszi a kérdést, hogy miért annyira fontos a kerületvezetőnek például a keletkezése óta fővárosi kezelésű Tabán átvétele, amelynek parkosítása nemrég mintegy félmilliárd forintból valósult meg.
„Csak nem építési teleknek nézték ezt is, mint annak idején a Városligetet?” – írta.
Böröcz László a posztra reagálva azt írta, hogy összes kerületben évek óta ugyanaz a probléma:
a fővárosi parkok elhanyagoltak, gazdátlanok, a terek és utcák koszosak, rendezetlenek.
A politikus szerint nem véletlenül gondolja úgy pártállástól függetlenül a kerületi polgármesterek jelentős része, hogy ezzel kezdeni kell valamit.
„Két hete Soproni Tamással sok mindenben vitatkoztunk az Öt stúdiójában, de ebben például teljes volt az egyetértés köztünk. A javaslatunk egy átfogóbb elképzelés része: rendezzük az utcák, terek és parkok összevissza helyzetét egész Budapesten, teremtsünk tiszta viszonyokat! A park (és a többi közterület is) ahhoz az önkormányzathoz tartozzon, amelytől az ott élők a rendet és tisztaságot várják!” – írta.
Böröcz László azt is írta, hogy
- sok helyen átláthatatlan, ki miért felel a városban: egy utca egyik szakasza a fővárosé, a másik a kerületé,
- a kerületek naponta találkoznak ezekkel a problémákkal, ezért ők tudnak a leggyorsabban reagálni,
- ha a kerületek dönthetnének a saját közterületeikről, sokkal gyorsabban, olcsóbban és hatékonyabban valósulnának meg a fejlesztések,
- a kerület felelne az utcákért, parkokért, a főváros pedig a nagyobb, városi jelentőségű utakért és csomópontokért.
„Ami pedig a Tabánt illeti: nem tudom, Főpolgármester Úr milyen gyakran jár a Tabánban. Nem autóval: gyalog vagy biciklin. Látja-e például, milyen drámai állapotban van az Erzsébet híd aluljárója? ” – írta
Az I. kerület polgármestere felsorolta, hogy a Tabán, a híd, az aluljáró, a mellette lévő Rudas Fürdő, az ivócsarnok tele van szeméttel és falfirkákkal, a politikus szerint ugyanez igaz a Vérmezőre is.