Deviza
EUR/HUF384.02 -0.08% USD/HUF330.69 -0.07% GBP/HUF435.73 +0.04% CHF/HUF416.84 +0.04% PLN/HUF90.94 -0.02% RON/HUF75.53 -0.15% CZK/HUF15.9 +0.04% EUR/HUF384.02 -0.08% USD/HUF330.69 -0.07% GBP/HUF435.73 +0.04% CHF/HUF416.84 +0.04% PLN/HUF90.94 -0.02% RON/HUF75.53 -0.15% CZK/HUF15.9 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Balaton
hotel
bontás

Ennyi volt: elbontják a Balaton legendás szállodáját - már azt is tudni, mi épül a helyére

A szállodát már 2017-ben bezárták.
Andor Attila
2025.11.17, 06:22

A modernista stílusban épült ház egykor üdülőként, később szállodaként működött. Most pedig bontják a balatonföldvári Három Hattyú hotelt - írja a Sonline. 

Balaton
Most így néz ki a Balaton-parti szálloda - elbontották / Foó: Facebook

Urbex fotókon mutattuk be korábban a Három Hattyú hotel elhagyatottságát. Étterem, wellnessrészleg, konferenciatermek és egy tágas bálterem is helyet kapott benne,

 a hatalmas üvegfelületek és faelemek miatt a korszak egyik jellegzetes balatoni épületének számított.

 A szálloda 2017-ben zárt be, azóta őrzött, de használaton kívüli állapotban állt. A balatonföldvári épület meglepően rendezett maradt: a termekben a bútorok a helyükön, a poharak katonás rendben sorakoztak, a nagy ablakokon még mindig beszűrődött a fény. Az urbex fotókon úgy tűnt, mintha csupán egy nyári szezonra zárták volna be a hotelt.
A terület sorsa 2024-ben dőlt el véglegesen, miután a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tavaly ősszel árverezte el az ingatlant. Az épület rossz állapota miatt 

a bontás elkerülhetetlenné vált, a helyén pedig a tervek szerint új, korszerű lakóingatlanok épülhetnek a következő években. 

 

Balaton apadása: szakértők szerint nem kell kongatni a vészharangot


Országszerte 2022 óta folyamatos jelenség a vízhiány. A Balaton különösen érzékenyen reagál a szélsőséges időjárásra, és a szakértők szerint el kell fogadni, hogy a tó pár évtizeden belül meg fog változni. Az energiaügyi minisztérium  kijelentette, hogy „pánikra nincsen ok”, miközben olyan felvételek készültek, hogy már sétálni lehet a Balaton medrében.

A napokban a Magyar Tudományos Akadémia konferenciát rendezett Balaton a klímaváltozás tükrében – Viharfellegek a magyar tenger felett? címmel.

Az eseményen a sajtó beszámolója szerint elhangzott, hogy a vízszint ingadozására, csökkenésére a társadalomnak is reagálnia kell, méghozzá leginkább azzal, hogy nem esik pánikba tőle. A Világgazdaságnak korábban Pali Róbert, a Balaton Szövetség elnöke úgy fogalmazott, hogy be kellene fejezni a pánikkeltést. „Ez nem egy rendkívüli helyzet. Fontos lenne, hogy a társadalom értené, hogy ez egy természet által visszatérő jelenség” – jelentette ki.

Az akadémia konferenciáján elhangzott, hogy a társadalom ingerküszöbét lejjebb kell vinni a Balaton vízszintjével kapcsolatban, el kell fogadni, hogy ha kevesebb víz van a tóban, az még nem tragédia.

A klímaváltozás azonban egyre erőteljesebben érezteti hatását Magyarországon, elsősorban a vízgazdálkodáson keresztül. Az elmúlt másfél évtizedben a hazai felszíni vízkészletek átlagosan 14 százalékkal csökkentek az előző harminc évhez képest. A kormány szerint ezért a víz helyben tartása és pótlása nemzeti üggyé, stratégiai kérdéssé vált.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu