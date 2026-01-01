Zelenszkij szerint a szankciók semmit nem érnek, „halálos szorítás" kell – rakétákkal kötne békét
Idén véget érhet az ukrajnai háború, de ehhez fokozni kell a nyomást Oroszországon – mondta újévi beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki arról is beszélt, hogy mindent a világon odaadna azért, hogy bejelenthesse a béke beköszöntét néhány percen belül, de ezt sajnos egyelőre nem teheti meg.
„Ukrajna biztosan mindent megtesz a békéért” – idézte az Unian hírügynökség csütörtökön az államfőt, aki szerint a békemegállapodás már 90 százalékban kész, azonban Ukrajna és Európa sorsát éppen az a fennmaradó 10 százalék fogja eldönteni, amelyről még nincs egyetértés.
Zelenszkij szerint Oroszország gyorsan véget vethetne a háborúnak, de nem akarja ezt megtenni, és emiatt változatlanul szükség van a nemzetközi közösség általi nyomásgyakorlásra. Véleménye szerint Oroszország sosem fejezi be magától a háborút, ilyenre a történelem során sem volt még példa, Moszkva mindig csak mások nyomása, mások kényszere hatására hagyott fel a háborúskodással.
Az ukrán elnök szerint Ukrajna kénytelen régóta nyilvánvaló igazságokat bizonygatni. Szerinte súlyos csapás a nemzetközi biztonság egészére az, hogy a világ egyes részein még mindig elhiszik Oroszország minden egyes állítását. Beszélt arról is, hogy bár a szankciók fájnak Oroszországnak, csak a halálos szorítás működik igazán. Noha az orosz olaj már olcsóbb, a háború végéhez az kell, hogy teljesen leálljanak a tankerek.
„Az orosz gyárak már lassulnak, de bennük a gyártásnak állnia kell, hogy a megszálló ne tudjon előretörni. A Tomahawk rakéták ukrán kézben valójában csakis egy dolgot bizonyítanának: a békének nincs alternatívája” – tette hozzá Zelenszkij, aki arról is beszélt, hogy ha országa partnerei nagyon gyorsan és határozottan cselekednek, akkor az orosz agresszió már 2026-ban megállítható lesz.
Ilyen nincs, bejelentkezett a szankciók európai élharcosa: újabb befagyasztás jöhet, most a magánszemélyek bankszámlái kerülnének zár alá – ez nem csak az oroszokat érinti
Újabb lépést tett az Egyesült Királyság az orosz energiaszektor elszigetelése felé. A friss döntés értelmében további vállalatok kerültek fel a brit tiltólistára, ami tovább bővíti az orosz olajra vonatkozó szankciók körét. Az intézkedések pénzügyi és személyi korlátozásokat is maguk után vonnak. Bővebben>>>
Mindeközben a huszadik szankciós csomagot tervezi Oroszország ellen Brüsszel – írta meg a Die Welt alapján a Mandiner. A lap szerint mindezek mellett egyre inkább körvonalazódnak az európai szárazföldi csapatok létrehozásának tervei is: a britek és a franciák egy 10-15 ezres „békefenntartó” kontingens felállítását szeretnék véghez vinni.
Orbán Viktor szerint Donald Trump megválasztása hozta közelebb a béke reményét
A béke kérdése nemcsak az ukrán elnök, de Orbán Viktor miniszterelnök évzáró interjújában is fontos szerepet kapott. A kormányfő szerint 2025 fontos év volt, vízválasztó. Donald Trump megnyerte a választást, és abban lehetett bízni, hogy véget vet az orosz–ukrán háborúnak. Mi is ezt reméltük, erre építettünk. De nem ez történt.
„Először fordult elő a pályám során, hogy az Amerikai Egyesült Államok és az Európia Unió egy nagy horderejű kérdésben különböző állásponton helyezkedik el” – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, hogy Magyarország az amerikai álláspont oldalán áll, a béke oldalán áll, a háborúból való kimaradás mellett áll. Úgy látja,
ez lesz 2026 tétje is, hogy ki tudunk-e maradni a háborúból.
2025 jobb volt, mint 2024 – tette hozzá –, mert idén Amerika is a béke oldalára állt, azonban az áttörés még elmaradt. Orbán elmondta, hogy a magyar gazdaság a béke gazdaságát folytatja az európai hadigazdasággal szemben. Ugyanakkor a kormányfő kifejtette azt is, hogy nem kilépni akarunk a nyugati szövetségesi rendszerből, hanem azt szeretnénk, hogy ott józan döntések szülessenek.
„Mi a nyugati szövetségi rendszer részei vagyunk, és ott is akarunk maradni. Nem kilépni akarunk a nyugati szövetségi rendszerből, hanem azt akarjuk, hogy az Európai Unióban és a NATO-ban józan döntések szülessenek” – fogalmazott.
Ebben nem vagyunk egyedül – mutatott rá a miniszterelnök –, a NATO-ban Amerika, az EU-ban pedig Szlovákia és Csehország is hasonló álláspontot képvisel. De rajtuk kívül is vannak hasonló hangok az unióban, velük hozták létre a Patrióták képviselőcsoportját. A Patrióták célja a béke gazdaságának megteremtése Európában is. A kormányfő szerint a 2026-os év egyik nagy kérdése az is, hogy az amerikaiak az európaiak nélkül békét tudnak-e kötni az oroszokkal.
Macron a háború utánra ígért védelmet Ukrajnának
A béketárgyalások előrehaladtával az is fontos kérdés, hogy mennyire lesz tartós egy esetleges megállapodás. Emmanuel Macron francia elnök már erre is kitért újévi köszöntőjében, kifejtette, hogy a Kijevet segítő országok kötelezettséget vállalnak Ukrajna megvédésére hosszú távon. A francia államfő szerint az európai vezetők január 6-i találkozójukon kötelezettséget vállalnak arra, hogy
Ukrajnát azután is megvédelmezik, ha bármilyen megállapodás megszületik Oroszországgal.
Macron ugyanis jövő keddre hívta össze a tettre készek koalícióját, hogy megvitassák a kérdést.
Brutális veszteségeket szenvedett tavaly Oroszország
Az ukrán vezérkar a Telegramon közzétett éves összefoglalójában azt írta, hogy
2025-ben mintegy 418 ezer orosz katona halt meg Ukrajnában. Oroszország egyéb haditechnikai eszközök mellett 65 repülőgépet, 17 helikoptert, 1816 harckocsit és 234 légvédelmi eszközt veszített el.
Az ukrán légierő jelentése szerint csütörtökre virradóan Oroszország 205 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 176-ot meg tudott semmisíteni, viszont 24 csapásmérő drón célba talált 15 helyszínen.
Az energetikai minisztérium közlése szerint az orosz támadások miatt három régióban – az északnyugati Voliny, a déli Odessza és az északi Csernyihiv megyékben – számos háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül.
Az ukrán kikötők igazgatását felügyelő állami vállalat közölte, hogy dróncsapás érte Odessza megyében az izmajili és az odesszai kikötőt. Mindkét helyszínen károkat okoztak a kikötői infrastruktúrában, de az eddigi információk szerint senki sem sérült meg.
Az ukrán védelmi minisztérium arról számolt be, hogy hadrendbe állítottak két újabb Patriot légvédelmi rendszert, amit a német kormánnyal a közelmúltban megkötött megállapodások tettek lehetővé.