Zelenszkij szerint a szankciók semmit nem érnek, „halálos szorítás" kell – rakétákkal kötne békét

Idén véget érhet az ukrajnai háború, de ehhez fokozni kell a nyomást Oroszországon – mondta újévi beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki arról is beszélt, hogy mindent a világon odaadna azért, hogy bejelenthesse a béke beköszöntét néhány percen belül, de ezt sajnos egyelőre nem teheti meg.

Fotó: AFP

„Ukrajna biztosan mindent megtesz a békéért” – idézte az Unian hírügynökség csütörtökön az államfőt, aki szerint a békemegállapodás már 90 százalékban kész, azonban Ukrajna és Európa sorsát éppen az a fennmaradó 10 százalék fogja eldönteni, amelyről még nincs egyetértés.

Zelenszkij szerint Oroszország gyorsan véget vethetne a háborúnak, de nem akarja ezt megtenni, és emiatt változatlanul szükség van a nemzetközi közösség általi nyomásgyakorlásra. Véleménye szerint Oroszország sosem fejezi be magától a háborút, ilyenre a történelem során sem volt még példa, Moszkva mindig csak mások nyomása, mások kényszere hatására hagyott fel a háborúskodással.

Az ukrán elnök szerint Ukrajna kénytelen régóta nyilvánvaló igazságokat bizonygatni. Szerinte súlyos csapás a nemzetközi biztonság egészére az, hogy a világ egyes részein még mindig elhiszik Oroszország minden egyes állítását. Beszélt arról is, hogy bár a szankciók fájnak Oroszországnak, csak a halálos szorítás működik igazán. Noha az orosz olaj már olcsóbb, a háború végéhez az kell, hogy teljesen leálljanak a tankerek.

„Az orosz gyárak már lassulnak, de bennük a gyártásnak állnia kell, hogy a megszálló ne tudjon előretörni. A Tomahawk rakéták ukrán kézben valójában csakis egy dolgot bizonyítanának: a békének nincs alternatívája” – tette hozzá Zelenszkij, aki arról is beszélt, hogy ha országa partnerei nagyon gyorsan és határozottan cselekednek, akkor az orosz agresszió már 2026-ban megállítható lesz.

Mindeközben a huszadik szankciós csomagot tervezi Oroszország ellen Brüsszel – írta meg a Die Welt alapján a Mandiner. A lap szerint mindezek mellett egyre inkább körvonalazódnak az európai szárazföldi csapatok létrehozásának tervei is: a britek és a franciák egy 10-15 ezres „békefenntartó” kontingens felállítását szeretnék véghez vinni.