Milliárdos infrastruktúra-fejlesztéssel újul meg a Ferihegyi repülőtér

Ősszel jelentette be a kormány a repülőtér átfogó fejlesztését. A projekt részeként új terminál, reptéri gyorsvasút és korszerűsített gyorsforgalmi út épülhet, amelyek érdemben alakíthatják át a budapesti légikikötő működését. A reptérfejlesztés hatására megugorhat a turizmus hozzájárulása a GDP-hez.

A repülőtér kötött pályás és közúti megközelítésének fejlesztése stratégiai jelentőségű a kormány számára / Fotó: Vémi Zoltán

Ezek a repülőtér fejlesztésének főbb elemei

A több elemből álló beruházási csomagot Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ismertette október végén. Elmondásuk szerint a reptérfejlesztések gyorsabb közlekedést, megduplázódó utasforgalmat és növekvő bevételeket hozhatnak.

A kormány többször hangsúlyozta: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás és közúti megközelítésének fejlesztése stratégiai jelentőségű, ezt tükrözi a beruházás nagyságrendje is.

Értesüléseink szerint 2026 tavaszától indulhatnak el a fejlesztések, amelynek részeként együttesen 2,5 milliárd euró, azaz mintegy ezermilliárd forint értékű beruházás valósulhat meg.

A tervek alapján:

2028 végéig egy kétszer három sávos új közutat alakíthatnak ki, a meglévő nyomvonal korszerűsítésével,

2035-re új vasútvonal épülhet,

valamint ezzel párhuzamosan szintén 2035-ig elkészülhet a ferihegyi 3-as terminál.

Így épülhet fel a program

A fejlesztési csomag részeként elsőként a 3-as terminál kivitelezése indulhat el, amelynek alapkőletételét 2026 márciusára tervezik. Az új terminál körülbelül nyolc év alatt épülne meg, nagyjából 400 milliárd forintos költségvetéssel.

A cél az, hogy a reptéri vasút is erre az időszakra készüljön el. Szintén mintegy 400 milliárd forintos beruházásból 27 kilométer hosszú, óránként 160 kilométeres sebességre alkalmas vasúti pálya épülhet Kőbányától Monorig. Innen az országos vasúthálózathoz kapcsolódva a megyei jogú városok is közvetlenül elérhetővé válhatnak.

A repülőtér közúti megközelíthetőségét további körülbelül 200 milliárd forintból fejlesztenék az Üllői út külső szakasza és a légikikötő között. A 12 kilométer hosszú, kétszer három sávos gyorsforgalmi út és a kapcsolódó beruházások a tervek szerint 2028 végére készülhetnek el. Jelenleg a kiviteli tervek véglegesítése zajlik, az engedélyek megszerzése 2026 első fél évében várható, ezt követően mintegy két évig tartana az építkezés.

