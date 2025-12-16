Egyre nehezebb megtalálni a jó részvénysztorikat, de nem lehetetlen a küldetés
Az európai–amerikai részvénypiaci versenyfutás jövő évi nyerteséhez nem fűződhet sok kérdés: egyik oldalon impozáns vállalati eredménynövekedéssel és lendületes gazdasági bővüléssel lehet majd találkozni, a másik oldalon ezen tényezőknek a hiányával. Az Euro Stoxx 50 jó eséllyel hasonló szinteket környékezhet majd, mint ahol jelenleg jár, az S&P 500 viszont minden jel szerint jócskán 7 ezer pont felett járhat majd egy év múlva – emelte ki az Elszámoló idei utolsó adásában Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője, akivel a jövő évi amerikai és nyugat-európai tőkepiaci várakozásokon túl a Mol kilátásairól, az Alteo évéről és a Fed várható kamatpályájáról is beszélgettünk.
Amerikában lesz a nagyobb tőkepiaci növekedés, de vannak érdekes európai részvények is
A beszélgetés során szó esett:
- az Euro Stoxx 50-re, valamint az S&P 500-ra az MBH Befektetési Bank által adott célárról, a Fed kamatpályájáról és arról, melyik tőzsde nyerheti a jövő évi versenyfutást (00:50–13:10),
- az egyéni részvényválasztás fontosságáról, az MI-szektort érintő látásmódváltozásról és az alulértékelt, de érdekes szektorokról (13:25–20:30),
- a Mol és az olajipar kilátásairól (20:40–27:20),
- valamint a roppantul ígéretes kispapír, az Alteo kilátásairól és céláráról is (27:40–33:10).
Az Elszámoló ezzel az adással az idei évre elbúcsúzik, de a karácsonyi időszakban lesznek más adások, a VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el, az Elszámoló összes idei epizódját pedig itt találják meg.