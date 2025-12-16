Deviza
Egyre nehezebb megtalálni a jó részvénysztorikat, de nem lehetetlen a küldetés

Bomba évük volt a tőzsdéknek az idén, busás hozamokat tehettek zsebre 2025-ben a befektetők – már ha nem forintból vettek dolláros eszközöket. Melyik részvénypiac lesz 2026 sztárja, melyik magyar részvényekre érdemes figyelni jövőre, és hol lehet a Mol reális értékeltsége?
A podcast vendége: Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.12.16, 18:40

Az európai–amerikai részvénypiaci versenyfutás jövő évi nyerteséhez nem fűződhet sok kérdés: egyik oldalon impozáns vállalati eredménynövekedéssel és lendületes gazdasági bővüléssel lehet majd találkozni, a másik oldalon ezen tényezőknek a hiányával. Az Euro Stoxx 50 jó eséllyel hasonló szinteket környékezhet majd, mint ahol jelenleg jár, az S&P 500 viszont minden jel szerint jócskán 7 ezer pont felett járhat majd egy év múlva – emelte ki az Elszámoló idei utolsó adásában Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője, akivel a jövő évi amerikai és nyugat-európai tőkepiaci várakozásokon túl a Mol kilátásairól, az Alteo évéről és a Fed várható kamatpályájáról is beszélgettünk. 

 

Amerikában lesz a nagyobb tőkepiaci növekedés, de vannak érdekes európai részvények is

A beszélgetés során szó esett:

  • az Euro Stoxx 50-re, valamint az S&P 500-ra az MBH Befektetési Bank által adott célárról, a Fed kamatpályájáról és arról, melyik tőzsde nyerheti a jövő évi versenyfutást (00:50–13:10),
  • az egyéni részvényválasztás fontosságáról, az MI-szektort érintő látásmódváltozásról és az alulértékelt, de érdekes szektorokról (13:25–20:30),
  • a Mol és az olajipar kilátásairól (20:40–27:20),
  • valamint a roppantul ígéretes kispapír, az Alteo kilátásairól és céláráról is (27:40–33:10).

Az Elszámoló ezzel az adással az idei évre elbúcsúzik, de a karácsonyi időszakban lesznek más adások, a VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el, az Elszámoló összes idei epizódját pedig itt találják meg.

