Egyre nehezebb megtalálni a jó részvénysztorikat, de nem lehetetlen a küldetés

Bomba évük volt a tőzsdéknek az idén, busás hozamokat tehettek zsebre 2025-ben a befektetők – már ha nem forintból vettek dolláros eszközöket. Melyik részvénypiac lesz 2026 sztárja, melyik magyar részvényekre érdemes figyelni jövőre, és hol lehet a Mol reális értékeltsége?

A podcast vendége: Debreczeni Csaba , az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője