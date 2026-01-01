Folytatódik a botrány Németországban a magyar BYD-buszok miatt: százával veszi őket a Deutsche Bahn, kitört a pánik, hogy ez csapda - megszólaltak a kínaiak
Decemberben számot be róla a a Világgazdaság a Spiegel értesülései alapján, hogy a Deutsche Bahn több mint 3300 új hibrid vagy elektromos buszra adott le rendelést, az erről szóló keretmegállapodásokat már alá is írták a gyártókkal.
A történet azért vált érdekessé, mert bár a Deutsche Bahn szerint a fő beszállító a müncheni MAN lesz, a vállalat a kínai BYD-től is rendelt, ez pedig éles kritikát váltott ki a német Vasúti és Közlekedési Szakszervezetből, még akkor is, a kínai gyártó a rendelés 5 százalékára kapott csak megbízást.
De miért?
A Merkur német lap „Vita a Deutsche Bahn kínai buszai körül: Hogyan veszi célba Peking a német infrastruktúrát?" címmel most arról közölt írást, hogy nem a darabszámmal van a gond németeknél, sokkal inkább amiatt a korábbi hír miatt aggódnak, hogy a BYD egyes típusi, így bizonyos buszcsaládok távolról is vezérelhetőek, magyarul bele tudnak nyúlni a működésbe. Azért azt fontos tisztázni, hogy ma már több olyan autó-és járműgyár is létezik, aminek a modelljeit a „központból" képesek támogatni, vagy elvégezni egy szoftverfrissítést, lásd Tesla, arra pedig kicsi az esély, hogy a BYD szándékosan módosításokat végezne, vagy akár le is állítaná a Németországtól rendelt buszait. Ugyan ez igaz a gyártóra, Kínára is, hiszen ha egy ilyen,
akár a közlekedésbiztonságot is érintő manipulációra fény derülne, az komoly gondot okozna a két ország kapcsolatában, és nem sokan rendelnének tőlük buszt többet a jövőben, más országokból sem.
A Merkur szerint ennek ellenére is érthetőek az aggodalmak, amelyeket jelenleg több német politikus is kifejez a Deutsche Bahn buszmegrendelésével kapcsolatban. „A kritikus közlekedési infrastruktúra széles körű manipulálása és a teljes flották távoli leállítása” – idézi a lap Konstantin von Notzt, a Zöld Párt parlamenti csoportjának alelnökét. A CDU politikusa, Roderich Kiesewetter szintén „nagyon kritikusan” értékeli a BYD-megállapodást, és a lapnak „jelentős biztonsági kockázatokról” beszélt a kínai gyártókkal kapcsolatban.
Vizsgálnák, hogy miért paktáltak le Kínával
A Deutsche Bahn szerint a fő beszállító a müncheni MAN lesz. Ezek a legnagyobb ilyen jellegű megrendelések mind a gyártó, mind a DB Regio számára. A BYD-vel kötött megrendelés a járművek csupán mintegy 5 százalékát teszi ki, de a portál így is visszásnak tartja, és figyelmeztet: egy olyan országból rendelnek, amelytől a Szövetségi Köztársaság valójában függetlenebbé akart válni. Legalábbis ezt írja elő az akkori pénzügyminiszter, Olaf Scholz (SPD) alatt elfogadott Kína-stratégia. „Kína nemcsak partnere a Szövetségi Köztársaságnak, hanem versenytársa és rendszerszintű riválisa is; ezért a függőségeket csökkenteni kell. „A kritikus infrastruktúrák, amelyek közé különösen a telekommunikációs, adat-, energia- és közlekedési infrastruktúra tartozik, védelme kiemelkedő fontosságú” – áll a dokumentumban a Merkur cikke szerint.
Megjegyzik azt is, hogy a jobbközép/balközép koalíció is napirendre tűzte a kérdést. Bizottság létrehozását tervezi a „Németország és Kína közötti biztonság szempontjából releváns gazdasági kapcsolatok” kivizsgálására. Egy novemberi indítvány szerint ez magában foglalja a kínai kritikus infrastruktúrába történő németországi beruházások felülvizsgálatát is.
Igen, bele tudnak nyúlni, ha akarnak
A Merkurnak nyilatkozó szakértő úgy véli, hogy technikailag megvalósítható a BYD buszok távolról történő letiltása. Ez azért lehetséges, mert a modern buszok gyártói távolról is hozzáférhetnek a járművekhez – például szoftverfrissítés céljából. „Egy járműgyártónak jogos üzleti érdeke fűződik a jogosult távoli hozzáféréshez, például diagnosztika, karbantartás, flottakezelés vagy szoftverfrissítések céljából” – mondta Sebastian Gahm, a Karlsruhei Alkalmazott Tudományok Egyetemének Energiahatékony Mobilitási Intézetének kutatója.
A gyártó azonban azt is biztosíthatja, hogy „a jármű a frissítés után ne térjen vissza vezethető állapotba
– tette hozzá Gahm.
Ennek megakadályozása nehéz lenne, hívja fel a figyelmet már Sahin Albayrak, a TU Berlin informatikusa és biztonsági szakértője. „Lehetne zárni a kommunikációs interfészeket, és a jövőbeni karbantartást helyben, közvetlenül a vezérlő számítógépen elvégezni. Ez azonban nagyon bonyolult, és nagy buszflották esetében aligha praktikus”
„A BYD nem képes távolról irányítani a járműveket. A járművek szoftverének frissítéseit vezeték nélkül tudjuk elvégezni. Ez a folyamat szigorúan az R156-os rendeletnek megfelelően történik, és az ügyfél előzetes hozzájárulását igényli” – közölte a vállalat a kínai vállalat. Az R156-os rendelet vázolja fel a járművezérlő egységek szoftverének frissítésére vonatkozó követelményeket, szögezték le a BYD-nél.
A DB igazgatósági tagja nem aggódik ennyire, de van, aki szerint ez egy rossz vicc
„Az a tény, hogy a buszok túlnyomó többsége egy müncheni gyártótól származik, jó hír Németország mint ipari helyszín számára” – mondta Harmen van Zijderveld, a DB regionális közlekedésért felelős igazgatósági tagja. Alexander Vlaskamp, a MAN vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a járművek jelentős része teljesen elektromos. A rendelés belső égésű motoros és hibrid modelleket is tartalmaz tartalmaz. A Deutsche Bahn megismételve a kínai gyárat hangsúlyozta továbbá, hogy a BYD-től rendelt buszok „megfelelnek a Németországban történő üzemeltetésre vonatkozó összes vonatkozó jóváhagyási és biztonsági követelménynek”
Ahogy a Spiegel beszámolt róla, ez éles kritikát váltott ki a német Vasúti és Közlekedési Szakszervezetből is. Martin Burkert, a szakmai szervezet elnöke szerint a németországi nemzeti büszkeségről szóló viták fényében „rossz viccnek” hangzik, hogy egy állami tulajdonú vállalat olcsón akarna elektromos buszokat vásárolni Kínában.
Ha az elektromos városi buszok 2025-ös átlagos beszerzési árait nézzük,
- egy 12 méteres BYD nagyjából 120 millió forintba kerül, felszereltségi szinttől függően,
- a Zhongton ennek körülbelül a feléért, már 45-50 milliótól elérhető,
- eközben egy Mercedes Citaro ára 170 millió forint fölé is mehet, a Scaniával egyetemben. Ezek – tegyük hozzá nyugodtan: – prémiummárkák.
A Deutsche Bahn a fenti árkülönbségek ellenére is azzal kényszerül védekezni, hogy a BYD-vel kötött megrendelés a járművek csupán mintegy 5 százalékát teszi ki. Ez egy kisebb elektromos távolsági buszflottát jelent, és mint kiderült, a BYD a magyar üzemében fogják gyártani.
A Deutsche Bahn szerint másodlagos keretmegállapodások köttetnek még a kínai Zhongtong gyártóval, valamint az európai Daimler, Iveco és Scania gyártókkal.
Honnan viszik?Ez a szegedi BYD?
Nem, a megrendelt buszokat nem Szegeden rakják össze. Emlékezetes, a kínai BYD 32 milliárd forint értékű beruházással épített új elektromosbusz-gyártó üzemét Komáromban még nyáron jelentették be, a projekt nyomán
- felállt egy kutatás-fejlesztési tesztlaboratórium,
- illetve az üzem kapacitása is megháromszorozódik, ezáltal évente összesen 1250 elektromos buszt és teherautót tudnak majd előállítani.
A BYD 2005 óta van jelen Magyarországon leányvállalatain keresztül, 2016-ban erősítette meg jelenlétét a komáromi busz- és tehergépjárműgyár megnyitásával. A gyár júniusi bővítése egy 29 ezer négyzetméteres gyártócsarnok megépítését foglalja magában, amely a legmodernebb digitális gyártási megoldásokat és fenntartható technológiákat fogja alkalmazni.
Budapesten november óta járnak új, alacsony padlós BYD elektromos szóló autóbuszok. A BKK megrendelésére és az ArrivaBus Kft. tulajdonában, valamint üzemeltetésében 2027-ig 82 új – 58 szóló és 24 csuklós – teljesen elektromos autóbusszal újul meg a fővárosi buszflotta – írták. Mint olvasható, a BKK és szolgáltató partnere, az ArrivaBus Kft. között létrejött szolgáltatási szerződés alapján az új buszoknak 2026 tavaszától kellene szolgálatot teljesíteniük. Azonban már novemberben – az előkészítési munkálatokat követően (hatósági vizsgálatok, járművek specifikus rendszerekkel való felszerelése, töltési rendszer kiépítése) – próbajáratot indítottak a buszok tesztelésére, így a járművek a tervekhez képest már jóval korábban forgalomba állnak.