Deviza
EUR/HUF384,47 0% USD/HUF327,65 0% GBP/HUF440,72 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,12 0% RON/HUF75,49 0% CZK/HUF15,92 0% EUR/HUF384,47 0% USD/HUF327,65 0% GBP/HUF440,72 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,12 0% RON/HUF75,49 0% CZK/HUF15,92 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73% BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Donald Trump
Dánia
gyakornok
Grönland

Trump helyi munkavállalókkal, a dán adófizetők pénzéből terjesztené, miért jó elfoglalni Grönlandot

A sziget lakossága nem rajong az ötletért, hogy az Egyesült Államok fennhatósága alá tartozzon. A grönlandi amerikai konzulátus ezért helyi gyakornokokkal győzné meg őket.
K. B. G.
2026.01.01., 13:14

Továbbra sem tesz le Grönland megszerzéséről Donald Trump, aki Jeff Landry louisianai kormányzó személyében különmegbízottat is kinevezett nemrég a szigettel kapcsolatos kérdésekben. Az amerikai elnök már első ciklusában is felvetette Grönland megszerzésének vágyát, és erről aligha fog letenni, miután szerinte az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van a szigetre.

Report from Nuuk, Greenland
A grönlandi amerikai konzulátus / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Amerika nem tett le Grönland megszerzéséről

A Dánia fennhatósága alá tartozó, félautonóm sziget lakói vagy éppen a dánok körében nem aratott osztatlan sikert Trump elképzelése, ezért az amerikaiak újabb módszerrel próbálkoznak. A sziget legnagyobb – így is kevesebb mint 20 ezer lakosú – városában, Nuukban működő amerikai konzulátus most helyi gyakornokokat keres kommunikációs célokra. 

A számos munkaközvetítő oldalon, valamint az Egyesült Államok dániai követségén is közzétett hirdetés angol, dán és grönlandi nyelvtudást és egyetemi tanulmányokat igényel.

Ez utóbbinak a fő oka nem más, mint az, hogy az amerikaiak nem akarnak a gyakornokoknak – akiknek feladata az amerikai külpolitika prioritásainak kommunikálása a grönlandi közönségnek – fizetni. Ennek ellenére a februártól induló, négy-hat hónapos munka heti 40 óra munkavégzést vár el, ám az állami támogatásra jogosult diákok juttatása megmarad tanulmányaik alatt.

Az amerikaiak itt a dán társadalom sajátosságait használják ki az Euractiv beszámolója szerint, ugyanis a fizetetlen gyakornoki pozíciók egyáltalán nem ritkák az országban, sőt sok esetben a tanulmányok alatti gyakornokoskodás során elvárás is, hogy a tanulás legyen az első, és a gyakornoki pozíciók ne a hagyományos fizetett állásokkal versenyezzenek. Cserébe Dániában a legtöbb egyetem tandíjmentes, és a diákok mintegy 900 euró állami támogatást is kapnak tanulmányaik alatt. 

A grönlandi amerikai konzulátus 2020 júniusában nyílt meg, Trump első ciklusa alatt, majd 2025-ben, nem sokkal Trump újbóli hivatalba lépése után egy nagyobb, 3000 négyzetméteres helyre költözött, amelyet golyóálló üveg véd. Azonban kérdés, hogy a fizetetlen gyakornokok képesek lesznek-e meggyőzni a sziget lakosságát arról, hogy jobb lenne nekik az Egyesült Államokhoz tartozni.

Grönland nem akar az Egyesült Államokhoz tartozni

A sziget bekebelezését célzó amerikai törekvéseket mind a dán, mind a grönlandi kormány, mind a sziget lakói ellenzik, ahogy az európai országok is. A grönlandi különmegbízott kinevezése után Mette Frederiksen dán miniszterelnök és  Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök közös nyilatkozatot is kiadott, amelyben leszögezték:

Grönland a grönlandiaké, egy másik országot nem lehet annektálni.

Az Európai Tanács elnöke, António Costa pedig akkor az X-en közölte, hogy az Európai Unió teljes szolidaritást vállal Dániával és Grönland lakosságával. Hozzátette, hogy az unió számára kiemelt kérdés az északi-sarki térség biztonsága, miközben „a területi integritás és a szuverenitás a nemzetközi jog alapelvei”.

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Donald Trump

Trump helyi munkavállalókkal, a dán adófizetők pénzéből terjesztené, miért jó elfoglalni Grönlandot

A sziget lakossága nem rajong az ötletért, hogy az Egyesült Államok fennhatósága alá tartozzon.
12 perc
Lázár János

Budapest–Belgrád: Lázár János határidőt szabott, egy jelentésen múlik minden – a németek mondhatják ki azt, amire mindenki várt

Január végéig le kell tennie az asztalra jelentését annak a független német auditcégnek, amely korunk egyik legnagyobb, országokon átívelő vasúti beruházásának magyarországi szakaszát nézi át.
4 perc
Németország

Döbbenetes német bankrablás: kitört a tüntetés, az ügyfelek kivonultak az utcára, elbukhatták az összes pénzüket – hihetetlen videót hoztak nyilvánosságra a tettesekről

A pórul járt ügyfeleket a betétbiztosítás sem védi, hiszen nem a bankbetétjüknek kelt lába, hanem a széfjük tartalmának.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu