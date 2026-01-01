Trump helyi munkavállalókkal, a dán adófizetők pénzéből terjesztené, miért jó elfoglalni Grönlandot

Továbbra sem tesz le Grönland megszerzéséről Donald Trump, aki Jeff Landry louisianai kormányzó személyében különmegbízottat is kinevezett nemrég a szigettel kapcsolatos kérdésekben. Az amerikai elnök már első ciklusában is felvetette Grönland megszerzésének vágyát, és erről aligha fog letenni, miután szerinte az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van a szigetre.

A grönlandi amerikai konzulátus / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Amerika nem tett le Grönland megszerzéséről

A Dánia fennhatósága alá tartozó, félautonóm sziget lakói vagy éppen a dánok körében nem aratott osztatlan sikert Trump elképzelése, ezért az amerikaiak újabb módszerrel próbálkoznak. A sziget legnagyobb – így is kevesebb mint 20 ezer lakosú – városában, Nuukban működő amerikai konzulátus most helyi gyakornokokat keres kommunikációs célokra.

A számos munkaközvetítő oldalon, valamint az Egyesült Államok dániai követségén is közzétett hirdetés angol, dán és grönlandi nyelvtudást és egyetemi tanulmányokat igényel.

Ez utóbbinak a fő oka nem más, mint az, hogy az amerikaiak nem akarnak a gyakornokoknak – akiknek feladata az amerikai külpolitika prioritásainak kommunikálása a grönlandi közönségnek – fizetni. Ennek ellenére a februártól induló, négy-hat hónapos munka heti 40 óra munkavégzést vár el, ám az állami támogatásra jogosult diákok juttatása megmarad tanulmányaik alatt.

Az amerikaiak itt a dán társadalom sajátosságait használják ki az Euractiv beszámolója szerint, ugyanis a fizetetlen gyakornoki pozíciók egyáltalán nem ritkák az országban, sőt sok esetben a tanulmányok alatti gyakornokoskodás során elvárás is, hogy a tanulás legyen az első, és a gyakornoki pozíciók ne a hagyományos fizetett állásokkal versenyezzenek. Cserébe Dániában a legtöbb egyetem tandíjmentes, és a diákok mintegy 900 euró állami támogatást is kapnak tanulmányaik alatt.

A grönlandi amerikai konzulátus 2020 júniusában nyílt meg, Trump első ciklusa alatt, majd 2025-ben, nem sokkal Trump újbóli hivatalba lépése után egy nagyobb, 3000 négyzetméteres helyre költözött, amelyet golyóálló üveg véd. Azonban kérdés, hogy a fizetetlen gyakornokok képesek lesznek-e meggyőzni a sziget lakosságát arról, hogy jobb lenne nekik az Egyesült Államokhoz tartozni.