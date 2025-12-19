Deviza
EUR/HUF387,15 -0,12% USD/HUF330,47 -0,07% GBP/HUF441,7 -0,18% CHF/HUF415,63 -0,17% PLN/HUF92 -0,26% RON/HUF76,08 -0,09% CZK/HUF15,92 +0% EUR/HUF387,15 -0,12% USD/HUF330,47 -0,07% GBP/HUF441,7 -0,18% CHF/HUF415,63 -0,17% PLN/HUF92 -0,26% RON/HUF76,08 -0,09% CZK/HUF15,92 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 990,08 +0,4% MTELEKOM1 818 +0,88% MOL2 850 +0,7% OTP34 940 +0,23% RICHTER9 710 +0,31% OPUS548 +0,36% ANY7 020 0% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS5 280 +1,52% BUMIX10 021,06 +0,29% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 446,26 +0,95% BUX109 990,08 +0,4% MTELEKOM1 818 +0,88% MOL2 850 +0,7% OTP34 940 +0,23% RICHTER9 710 +0,31% OPUS548 +0,36% ANY7 020 0% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS5 280 +1,52% BUMIX10 021,06 +0,29% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 446,26 +0,95%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
VG Vidcast
napenergia
magyarország
focus ventures zrt

A Focus Ventures felrázza az energiát (x)

A Focus Ventures az elmúlt években az egyik meghatározó finanszírozóvá vált a hazai energetikai beruházások piacán. Tőkebefektetéseivel olyan naperőmű- és energiatárolási projektek megvalósulását segíti, amelyek a hagyományos banki finanszírozás számára még túl korai fázisban vannak. A Focus Ventures Zrt. vezérigazgató-helyettese, Tóth József volt a VG Podcast vendége.
A podcast vendége: Tóth József, a Focus Ventures Zrt vezérigazgató-helyettese
Szerkesztő: Werderits Ivett
2025.12.19, 13:59

Az elmúlt években látványos átalakuláson ment keresztül a hazai energetikai beruházási piac, különösen a napenergia területén. Ebben a folyamatban egyre nagyobb szerepet kapnak azok az alternatív finanszírozási megoldások, amelyek képesek áthidalni a fejlesztési fázis és a klasszikus banki hitelezés közötti rést. A Focus Ventures ilyen szereplőként vált az egyik meghatározó finanszírozóvá a magyar megújulóenergia-szektorban. 

A VG Podcast friss adását itt hallgathatják meg:

 

Az elmúlt időszakban Magyarország a világ élére került a megtermelt napenergia arányát tekintve. A megtermelt villamos energián belül hazánk használja a legnagyobb arányban a napenergiát és más megújuló forrásokat.

A látványos előretörés mögött három fő tényező áll.

Az egyik a szabályozási környezet, ugyanis Magyarországon több ösztönző is támogatja a megújuló energiatermelés arányának növelését. Ezek tették lehetővé, hogy ipari léptékű projektek sorra elinduljanak és megvalósuljanak. A második pillér a piaci környezet átalakulása, hiszen egyre hangsúlyosabbá vált az energiaszuverenitás kérdése. A harmadik – és egyben kulcsfontosságú – elem a finanszírozási oldal megerősödése volt. Az ipari naperőműprojektek jelentős tőkeigénnyel járnak, miközben a fejlesztés korai szakasza kifejezetten kockázatos. Ebben a fázisban a bankok jellemzően még nem lépnek be. Megvárják a „ready-to-build” állapotot, amikor az engedélyezés, a földhasználat és a hálózati csatlakozás már rendezett. A korai kockázatvállalás így más típusú finanszírozót igényel.

Ezen a ponton válik meghatározóvá a Focus Ventures szerepe

Ezt a rést töltik ki azok a tőkebefektetők, amelyek a projektek előkészítési szakaszában is képesek forrást biztosítani. A Focus Ventures ilyen szereplőként jelent meg a hazai piacon, és rövid idő alatt több meghatározó együttműködést alakított ki. 

A társaság célja, hogy önerőpótló finanszírozással segítse a fejlesztőket abban, hogy ne legyenek rákényszerítve meglévő eszközeik értékesítésére új projektek indításához.

A növekedés következő kulcskérdése az energiatárolás

A jelenlegi kapacitás több mint fele ipari naperőművekből származik, ahol a termelés és a fogyasztás időben gyakran jól illeszkedik egymáshoz. Lakossági oldalon viszont a termelés csúcsa sokszor nem esik egybe a felhasználással, ami hálózati kihívásokat okoz. A tárolókapacitások bővítése ezért elengedhetetlen a rendszer stabilitásához.

Újabb lendületet kaphatnak az energiatárolási beruházások 2026-tól. A napenergia-termelés robbanásszerű növekedése után a következő évek fő feladata egy kiegyensúlyozott, kiszámítható és hosszabb távon fenntartható energiarendszer kialakítása lesz. 

 

 

Podcastok

Továbbiak
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu