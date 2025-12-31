Arról, hogy miként állítható a mesterséges intelligencia a fenntarthatóság szolgálatába, már 2024-ben, az AI felfutásának évében beszámoltam. Azóta közel két év eltelt, és a technológia az élet megannyi területén megjelent. A fenntarthatóság sem kivétel: a pilotprojektek követendő (és követőkre találó) példákká váltak, sokasodnak a jó gyakorlatok. Nem lesz tehát haszontalan, ha újra szemügyre vesszük, miként támogatja mostanában az ipari AI a fenntarthatósági célok elérését.

Ipari AI és fenntarthatóság: a tavalyi pilotprojektek ma már jó gyakorlatok / Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

Az ipari AI-ról mint a fenntarthatósági átmenet egyik motorjáról a Reuters és a Siemens nemrégiben tette közzé From Pilots to Performance című közös kutatását, amelynek összeállítása során világszerte több mint 260 nagyvállalati szakember véleményét kérdezték meg. Bizakodásra ad okot, hogy közel háromnegyedük (74 százalék) arról számolt be: az általa képviselt társaság a tervek szerint 2040-re klímasemlegessé, azaz nettó zéró kibocsátóvá válik. A kihívásokkal teli gazdasági-politikai helyzetet, valamint a folyton változó és egyre szigorodó jogi környezetet figyelembe véve ez felettébb ambiciózus célkitűzés.

„MI” adja ehhez az alapot? Ahhoz, hogy egy termék előállításának valamennyi lépését fenntarthatósági szempontból (is) optimalizáljuk, néhány éve még szakértők garmadáira volt szükség. Ma már ezeket a feladatokat AI-modellek, digitális ikrek végzik el helyettünk, és impozáns eredményeket tudnak felmutatni. Az AI okosabbá teszi a termelési folyamatot, a veszteségeket pedig csökkenti. Az infrastruktúra területén a legnagyobb eredmény például a hálózatok kapacitásának növekedése, a vízfelhasználás és az épületek energiaigényének csökkentése.

A tanulmány szerint a szervezetek döntő többsége már túl van a kipróbálási fázison. A válaszadók mindössze 13 százaléka számolt be arról, hogy még csak a feltárás szakaszában jár, 24 százalékuknál pilotprojektek futnak, és közel kétharmaduk (63 százalék) már alkalmazza az ipari AI-t – főként a minőség-ellenőrzés, az energiagazdálkodás, a folyamatoptimalizálás, a prediktív karbantartás és az erőforrás-hatékonyság területén. Lássunk néhány konkrét példát!