Deviza
EUR/HUF389,41 +1,01% USD/HUF331,35 +0,99% GBP/HUF443,85 +0,75% CHF/HUF417,01 +1,08% PLN/HUF92,31 +0,88% RON/HUF76,48 +1,02% CZK/HUF15,97 +0,66% EUR/HUF389,41 +1,01% USD/HUF331,35 +0,99% GBP/HUF443,85 +0,75% CHF/HUF417,01 +1,08% PLN/HUF92,31 +0,88% RON/HUF76,48 +1,02% CZK/HUF15,97 +0,66%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108 783,37 -0,89% MTELEKOM1 800 +1,12% MOL2 872 +0,77% OTP34 300 -0,87% RICHTER9 595 -2,64% OPUS536 -3,42% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 045,79 -0,81% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,41 -0,14% BUX108 783,37 -0,89% MTELEKOM1 800 +1,12% MOL2 872 +0,77% OTP34 300 -0,87% RICHTER9 595 -2,64% OPUS536 -3,42% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 045,79 -0,81% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,41 -0,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Négyzetméter
ingatlanpiac
otthon start
molnár viktor
duna house next gen
négyzetméter fix 3
ai
online
otthon

A kanapéról veszünk majd lakást? – Így forgatja fel az AI és az online jelenlét az ingatlanpiacot

Az Otthon Start nemcsak a vásárlókat mozgatta meg, hanem az egész ingatlanpiac működését is átrajzolta. Megjelentek a fiatal értékesítők, és az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. De mitől lesz ma valódi szakértő egy ingatlanos? A Négyzetméter Fix 3-ban Molnár Viktor, a Duna House Next Gen irodavezetője beszél arról, mire képes az AI és az online jelenlét az ingatlanértékesítésben – és mi az, amit továbbra sem lehet automatizálni.
A podcast vendége: Molnár Viktor , a Duna House Next Gen projektjének irodavezetője
Szerkesztő: Hajdu Gréta
2025.12.17, 16:40

Az Otthon Start hatására érezhetően felgyorsult az ingatlanpiac: több a tranzakció, nagyobb a kereslet, és mind a vásárlói, mind az értékesítői oldalon új szereplők jelentek meg. Ebben a környezetben felértékelődött az online jelenlét szerepe, hiszen a döntések egyre gyakrabban már az első személyes találkozás előtt megszületnek. A Négyzetméter Fix 3 friss adásában Molnár Viktor arról beszél, hogyan alakítja át mindez az ingatlanértékesítői szakmát, és milyen hibákat követnek el leggyakrabban a vásárlók a felpörgött piacon.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube csatornáján: 

 

Online jelenlét: előny vagy kockázat az ingatlanpiacon?

A közösségi média és az online megjelenés ma már megkerülhetetlen az ingatlanpiacon. Molnár Viktor szerint egy ingatlanos ma nemcsak szakemberként, hanem kommunikátorként is jelen van: az online felületeken dől el, hogy az ügyfél egyáltalán bizalmat szavaz-e neki. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az online jelenlét önmagában nem jelent szakértelmet. 

A különbség ott válik láthatóvá, amikor az értékesítő képes adatokkal, piaci elemzésekkel és átgondolt stratégiával alátámasztani az állításait – nem csak „ráérzésből” áraz vagy ígér.

AI az ingatlanpiacon

A beszélgetésben szó esett a mesterséges intelligencia szerepéről is. Molnár Viktor hangsúlyozta: az AI nem gondolkodik az értékesítő helyett, hanem segíti a felkészülést. Gyorsabban lehet vele átlátni a piaci adatokat, összehasonlítani az ingatlanokat és felkészülni egy-egy megbízásra, de a döntések felelőssége továbbra is emberi marad. A személyes jelenlét, az érzelmi kapcsolódás és az ügyfelek közötti közvetítés olyan területek, amelyeket jelenleg nem lehet automatizálni.

Lakásvásárlás Otthon Starttal: a legdrágább hiba a kapkodás

A felpörgött piaci környezetben a vásárlók részéről is nőtt a kockázat. 

Molnár Viktor szerint az egyik leggyakoribb hiba az impulzív lakásvásárlás: amikor egy jó ár-érték arányú ingatlan láttán a vevők azonnal döntést hoznak, anélkül, hogy alaposan utánajárnának a finanszírozásnak vagy a jogi háttérnek. 

Az Otthon Start lehetőségei sokak számára vonzók, de nem mindenki jogosult a programra. A szakértő szerint éppen ezért kulcsfontosságú az előzetes felkészülés és a reális tervezés, mert egy elhamarkodott döntés hosszú távon komoly anyagi következményekkel járhat. 

További érdekes részletek a beszélgetésből: 

  • A fiatal értékesítőkre is rábízhatók nagy értékű ingatlanok? (07:47)
  • Kivárni vagy lépni érdemes? (11:31)
  • A Z generáció technológiai előnye versenyelőny. (13:29)
  • A közösségi média mint a vásárlók első bizalmi szűrője. (18:58)

Podcastok

Továbbiak
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu