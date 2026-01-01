Eurózóna: a bolgárok már bent, a magyarok több mint 70 százaléka akarja, de most köszönjünk szépen el az újabb csatlakozóktól

Január elsejével Bulgária is az eurózóna tagjává vált, noha a bolgár lakosság nem igazán támogatja a közös fizetőeszköz bevezetését, annak ellenére sem, hogy az ország önálló monetáris politikájának gátat szab, hogy a levát gyakorlatilag az euró születése óta rögzítették az európai pénzhez. Bulgária jegybankja és kormánya ugyan hangsúlyozza, hogy az árfolyamrögzítés miatt technikailag nincs szó klasszikus értelemben vett leértékelésről, a gyakorlatban azonban sok kereskedő már felfelé kerekít, amit a vásárlók az euró számlájára írnak.

Az euró bevezetése Bulgáriában hosszú időre véget vet az eurózóna bővülésének / Fotó: AFP

Bulgária a 27 tagú unióban a 21. ország, amely a közös pénzre vált, ám úgy tűnik, hogy az eurózóna további bővülése lefékezhet a következő években, mert a fennmaradó országokban vagy a kormány, vagy a lakosság ellenzi az euró bevezetését, miközben a bevezetés feltételei sem mindig állnak fenn – írja a Reuters. Nézzük, melyik országban mi a helyzet:

Magyarország

Noha Magyarországon az Eurobarometer októberben és novemberben elvégzett felmérése szerint 72 százalék az euró bevezetésének támogatottsága – a legmagasabb az eddig kimaradó országok közül –, a közös pénz bevezetése előtt számos akadály áll. Orbán Viktor miniszterelnök szerint nincs terítéken az euró bevezetése , sőt a forint használatát Alaptörvénybe is foglalták,

a közös valuta bevezetése csak kétharmados többséggel lehetséges.

Emellett az is gátat szabhat az euró bevezetésének, hogy Magyarországon a legnagyobb az államadósság az eddigi kimaradók közül, miközben a költségvetési hiánycélt is megemelte a kormány a tavalyi és az idei évre is 2025 utolsó hónapjaiban. Tehát az euró bevezetésének feltételei is csak több év alatt érhetők el.

Románia

Bár a lakosság többsége, 59 százalék Romániában is az euró bevezetésére voksol,

a román gazdaság és költségvetés helyzete fényévekre van attól, hogy ezt meg lehessen tenni.

Az Európai Unió legmagasabb költségvetési hiányával és az elszabaduló inflációval küzdő országban a közeljövőben gyakorlatilag semmi esélye nincs a közös fizetőeszköz bevezetésének, miközben az euroszkeptikus ellenzék a 2028-as választásra vár. Nem meglepő, hogy a román közbeszédben manapság fel sem merül az euró bevezetése.