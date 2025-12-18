Deviza
online vásárlás

A magyarok többségét nem hozzák lázba a Black Friday-akciók

A karácsonyi rohamra készülő kereskedők jellemzően több napon vagy héten át tartó Black Friday-akciói a magyar felnőttek kevesebb mint negyedét szólították meg, akik viszont terveztek élni az ilyenkor elérhető kedvezményekkel, azok részben vagy kizárólag online vásárlást fontolgattak – derül ki a Századvég kutatásából. Az akcióval élni nem tervezők több mint fele csak 40-50 százalékos kedvezmény esetén fontolná meg a vásárlást.
Szerző képe
Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Makrogazdasági Üzletága
1 órája
Online Vásárlás Black Friday Századvég Akció
Fotó: ANP via AFP

A Századvég által a felnőtt lakosságot reprezentáló, ezerfős mintán végzett közvélemény-kutatás szerint, miközben a válaszadók több mint háromnegyede (77 százalék) értesült a Black Friday-akciókról, az árengedménnyel kecsegtető lehetőséget csak az érintettek harmada (a teljes minta kevesebb mint negyede) tervezte kihasználni, azaz bármilyen terméket vagy szolgáltatást vásárolni a kampány keretében.

Black Friday-akciók: a magyarok többségét nem hozzák lázba / Fotó: ANP via AFP

Azoknak, akik fontolgatták a részvételt az akcióban,

 

csaknem kétharmada (59 százalék) kizárólag online vásárlásra készült

a fennmaradó hányad döntő része pedig online és bolti vásárláson egyaránt gondolkodott. Bolti vásárlást mindössze a vásárlási szándékot megfogalmazók tizede tervezett.

A kedvezményes vásárlásra készülők a legnagyobb arányban ruházati cikkeket és cipőt, drogériai termékeket, digitális eszközöket, szolgáltatásokat (pl. telefon, tablet, szórakoztatóelektronikai termék) vagy játékot terveztek beszerezni.

A felmérésben arra is kíváncsiak voltak, hogy a Black Friday-akciók lehetőségét kihasználni nem tervezők mekkora árengedmény láttán gondolnák meg magukat. Az érdemi választ adók több mint fele ezt csak 50 százalék feletti kedvezmény felett fontolná meg, és mindössze 10 százalék érné be 30 százalékos vagy kisebb árelőnnyel. 

 

Azok, akik idén is tervezték a részvételt, és már tavaly is éltek a Black Friday-akciókkal, jellemzően ugyanakkora értékben terveztek vásárolni idén is, mint tavalyMindössze 4 százalékuk készült idén jóval többet, és 3 százalékuk jóval kevesebbet költeni az elmúlt évhez képest.

A vásárlást megelőző tájékozódásra vonatkozó kérdésre az akcióban tavaly és idén is részt vevők 40 százaléka úgy válaszolt, hogy már tavaly is használt mesterségesintelligencia- (MI) alapú megoldásokat, és idén is így tervez tenni. Azok közül, akik tavaly nem éltek az MI adta lehetőségekkel, csak minden hatodik válaszadó nyilatkozott úgy, hogy a jövőben tervezi használni az MI-t a vásárlásai során.

Módszertan

Mintanagyság: 1000 fő

Adatfelvétel ideje: 2025. november

Adatfelvétel módja: CATI

Az elemzésben közölt adatok legfeljebb plusz-mínusz 3,1 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az ország összes felnőtt lakosának megkérdezése eredményezett volna.

