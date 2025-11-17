Deviza
Dugókba futhatunk hétfőn és a héten az M2-n, itt vannak az érzékeny helyek

Figyelmeztet a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pető Sándor
2025.11.17, 05:44
Frissítve: 2025.11.17, 07:31

Folytatódnak a burkolatfelújítási munkák az M2-es autóúton hétfőn, erre érdemes figyelnünk – figyelmeztetett közleményében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

aszfaltozas_02_VZ útépítés, útfelújítás
Dugókba futhatunk hétfőn és a héten az M2-n  / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Emiatt hétfőtől újabb szakaszos sávzárás várható az M2 rádi csomópont és kosdi csomópont közötti szakaszán.

  • A munkák most következő ütemében a rádi csomópont és a kosdi csomópont közötti szakaszán a Budapest irányába haladó forgalmi sávot lezárják. Jelzőőrös forgalomirányítás mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom.
  •  Ezzel hétfővel még nincs vége: november 18–21. között, keddtől péntekig az M2-es autóút rádi csomópont és kosdi csomópont közötti szakaszán sávzárás lesz, Kosd irányába a főpálya forgalma egy sávra szűkül.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri az autósokat, hogy a munkaterület környezetében még óvatosabban és a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek. A munkák idején hosszabb menetidővel érdemes számolni, ezért ajánlott indulás előtt tájékozódnunk a korlátozáshoz és a munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon. 

Segít, ha navigációs és közösségi autós alkalmazást is használunk az optimális útvonal megtervezéséhez. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

