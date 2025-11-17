Dugókba futhatunk hétfőn és a héten az M2-n, itt vannak az érzékeny helyek

Folytatódnak a burkolatfelújítási munkák az M2-es autóúton hétfőn, erre érdemes figyelnünk – figyelmeztetett közleményében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Dugókba futhatunk hétfőn és a héten az M2-n / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Emiatt hétfőtől újabb szakaszos sávzárás várható az M2 rádi csomópont és kosdi csomópont közötti szakaszán.

A munkák most következő ütemében a rádi csomópont és a kosdi csomópont közötti szakaszán a Budapest irányába haladó forgalmi sávot lezárják. Jelzőőrös forgalomirányítás mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom.

Ezzel hétfővel még nincs vége: november 18–21. között, keddtől péntekig az M2-es autóút rádi csomópont és kosdi csomópont közötti szakaszán sávzárás lesz, Kosd irányába a főpálya forgalma egy sávra szűkül.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri az autósokat, hogy a munkaterület környezetében még óvatosabban és a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek. A munkák idején hosszabb menetidővel érdemes számolni, ezért ajánlott indulás előtt tájékozódnunk a korlátozáshoz és a munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon.

Segít, ha navigációs és közösségi autós alkalmazást is használunk az optimális útvonal megtervezéséhez.