Amerika meghátrált a vámháborúban: nem haragít magára egy egész nemzetet, marad a polcokon mindenki kedvence

Úgy tűnik, az Egyesült Államok meghátrált a vámháború újabb csatájában, amelyben az amerikai kereskedelmi minisztérium 92 százalékos dömpingellenes vámot szabott ki tizenkét olasz gyártóra, köztük a La Molisanára és a Garofalóra, amelyeket már eddig is nyomott az Európai Unióból érkező importtermékekre érvényes 15 százalékos alaptarifa.

Az olasz tészta mégsem tűnik el az amerikai boltokból / Fotó: Northfoto

Brutális vámmal sújtották volna az olasz tésztát

Az olasz tésztagyártóknak mindent egybevetve 107 százalékos vámot kellett volna fizetniük, ami már olyan magas szint, hogy a legtöbb vállalat az amerikai piacról való kivonulással fenyegetett. Az amerikai kereskedelmi tárca ráadásul azelőtt döntött a magas vámok mellett, hogy befejezte volna a márciusban záruló dömpingellenes vizsgálatát.

A vámtételek hivatalos indoka, hogy az olasz gyártók állítólag a piaci ár alatt értékesítették termékeiket, ezzel hátrányos helyzetbe hozva az amerikai versenytársakat. Az amerikai Ronzoni és Mueller’s márkákat gyártó cégek panaszai nyomán indult el az új vizsgálat, de

az olasz gyártók szerint a mostani eljárás aránytalanul szigorú, és politikai szándék is állhat mögötte.

Csütörtökön azonban az olasz külügyminisztérium már arról számolt be, hogy az amerikaiak visszavonulót fújtak, és ideiglenesen legalábbis mérsékelték az olasz tésztát sújtó terheket, így a szeptemberi 92 százalékos vámszint 2,3 százalékra esett a La Molisanta, 14 százalékra a Garofaro és 9,3 százalékra a többi tizenegy célba vett cég esetében.

A Bloomberg összefoglalója szerint az olasz külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy a döntés annak elismerése, hogy az olasz cégek együttműködnek az amerikai hatóságokkal. Ugyanakkor a vámok szintje még változhat a vizsgálat eredményétől függően.

Hiába baráti a viszony Washington és Róma között, az olaszok a tésztából nem engednek

A Trump-kormány korábban tagadta, hogy politikai döntésről lenne szó. A Fehér Ház szerint a vámok pusztán technikai értékelés eredményei. A hivatalos kommunikáció szerint az Egyesült Államok „baráti kapcsolatot” ápol Olaszországgal, Giorgia Meloni kormányával, amely viszont nyíltan tiltakozott a lépés ellen.