Biztonsági okból le kellett zárni több repülőteret Oroszországban – így érinti ez Orbán Viktor moszkvai útját

Váratlan fejlemény történt Oroszországban Orbán Viktor látogatásának napján. Biztonsági okokra hivatkozva három repülőtéren ii ideiglenes korlátozásokat vezettek be.
VG
2025.11.28, 09:48
Frissítve: 2025.11.28, 09:59

Oroszország pénteken a repülési korlátozásokat vezetett be több fontos repülőtéren is – számolt be róla péntek reggel a Roszavitszija tájékoztatása alapján az Interfax orosz hírügynökség.

Oroszország Groznij repülőtér repülési korlátozás
A Groznij repülőteret is érintik az ideiglenes korlátozások / Fotó: Vyacheslav Prokofyev / AFP

Az orosz Szövetségi Légiközlekedési Ügynökség szóvivője, Artem Korenyako, a Telegram-oldalán arról számol be, hogy a Vlagyikavkazi Beszlan repülőtér, a Groznijban található Szevernij repülőtér és Magasz városának repülőterén vezettek be ideiglenes korlátozásokat, amelyek egyaránt vonatkoznak a repülőgépek indítására és fogadására.

A vállalat közleménye szerint a korlátozások a repülés biztonságának biztosítása érdekében szükségesek. Mindhárom repülőtér Oroszország déli, kaukázusi vidékén található.

Így érintik Orbán Viktor repülőútját a korlátozások

A légtérre vonatkozó korlátozások annak ismeretében különösen érdekesek, hogy Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Moszkvába utazik, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyaljon. A kormánygép Ukrajna légterét a háborús helyzet miatt messzire elkerüli, de nem a felfüggesztette repülőterek felé tart.

A Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a kormányfő a közmédiának úgy fogalmazott: „A terv az, hogy nemcsak elindulunk, hanem meg is érkezünk Moszkvába, ami a háború miatt nem olyan egyszerű, mint szokott lenni, nagyot kell kerülni. Ezért hajnali 4-kor el kell indulnunk, hogy időben odaérjünk a ma délelőtt esedékes tárgyalásra. Az orosz elnökkel fogunk ma tárgyalni.”

A miniszterelnök nyilatkozata alapján magyar szempontból a tárgyalásoknak az a céljuk, hogy továbbra is biztosítani tudjuk Magyarország energiaellátását, ami gázt és olajat jelent. Mint ismert, Magyarország csővezetéken keresztül kapja a gázt és az olajat Oroszországtól. Ezen kívül a moszkvai találkozón minden bizonnyal szóba kerül majd az orosz-ukrán háború, és azt azt lezáró esetleges béke is.

