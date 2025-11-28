Deviza
Kitört az aggodalom Romániában: tömegével járnak át Magyarországra tankolni – ellepték a határ menti benzinkutakat a kamionok

A dízelárak elszállása, a sorozatos jövedékiadó-emelések és a bizonytalan román adópolitika miatt a fuvarozók egyre nagyobb arányban Magyarországon tankolnak, ami néhány éven belül odáig vezethet, hogy Románia csupán tranzitországgá válik. Jövőre tovább nőhet a dízelárkülönbség a két ország között, ami gyorsíthatja a külföldi tankolásra való átállást, és súlyos milliárdoktól foszthatja meg a román költségvetést. Érdekvédők azonnali cselekvésre szólították fel a román kormányt.
VG
2025.11.28, 08:09
Frissítve: 2025.11.28, 08:56

A dízelárak, a jövedékiadó-emelések és a kiszámíthatatlan fiskális politika oda vezethetnek, hogy Románia néhány éven belül pusztán tranzitországgá válik – írja a trans.info a Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetségére (UNTRR) hivatkozva. A román fuvarozók egyre nagyobb arányban Magyarországon tankolnak, és 2026-ra az árkülönbség tovább nőhet.

tankol Románia autópályaépítésre fordítaná az európai védelmi képességek erősítést célzó uniós hitelkeret negyedét
A románok és a Románián áthaladó fuvarosok inkább Magyarországon tankolnak, mint a szomszédban / Fotó: Shutterstock

Az UNTRR számításai szerint 2026-ra literenként akár 22 eurócentre is nőhet a dízelárkülönbség Románia és Magyarország között. Ez tovább erősítheti a határon túli tankolást, amit egyrészt a romániai, egymást követő adóemelések, másrészt egy stabil és előre kiszámítható visszatérítési rendszer hiánya magyaráz.

Miután 2025 márciusában leállították a román dízel-visszatérítési rendszert, majd augusztusban ismét megemelték a jövedéki adót, a román fuvarozók tömegesen tértek át a magyarországi tankolásra.

Az UNTRR szerint Magyarországon jelenleg literenként 12–15 eurócenttel olcsóbb a gázolaj, mint Romániában.

Rekordmagas román jövedéki adó

2025-ben Románia az egyik legmagasabb jövedéki adót alkalmazta a dízelre az Európai Unióban: 1000 literenként 502 eurót, ami 172 euróval haladja meg az uniós minimumot (330 euró per 1000 liter). 2026. január 1-jétől a jövedéki adó ismét emelkedik, 551 euróra, így már 221 euróval lesz magasabb a kötelező minimumszintnél.

Az UNTRR szerint ez a szint még áfa nélkül is versenyképtelenné teszi a romániai dízelt a szomszédos országokhoz képest. 

Magyarország ugyanakkor több mint tizenkét éve stabil jövedékiadó-visszatérítési rendszert működtet a fuvarozók számára, ami jelentős vonzerő a tankolások átterelésében.

A magas adó és a rossz rendszer miatt bevételtől esik el Románia

A visszatérítési rendszer nélkül a román állam nemcsak a többlet jövedéki adót, hanem az uniós minimumszintnek megfelelő részt is elveszíti, mivel a tankolás külföldön történik.

A román statisztikai hivatal (INS) adatai szerint Románia évente mintegy 8,6 milliárd liter dízelt és 2 milliárd liter benzint fogyaszt. A kormány 2025-ben háromszor emelte a jövedéki adót, és összesen 25 milliárd lej jövedékiadó-bevétellel számolt (ebből 20 milliárdot dízelből, 5 milliárdot benzinből).

Az UNTRR szerint ezek a becslések nem vették figyelembe, hogy a fuvarozók egy része külföldre helyezi át a tankolást. Az augusztusi, 231,76 lej per 1000 liter mértékű adóemeléstől a kormány 1,96 milliárd lej pluszbevételt várt, ugyanakkor már az üzemanyag-fogyasztás 10 százalékának külföldre vándorlása is mintegy 2,1 milliárd lejes éves bevételkiesést okoz.

Mivel Románia nem téríti vissza az áfát más országok fuvarozóinak, és a román cégek is egyre inkább külföldön tankolnak, a fuvarozók már jellemzően csak annyi üzemanyagot vesznek fel az országban, amíg elhagyják az ország területét.

A modern teherautók 1100–1500 literes üzemanyagtartályai 3000–4000 kilométeres hatótávolságot biztosítanak, így a fuvarozók könnyen úgy tervezhetik az útvonalakat, hogy elkerüljék a romániai tankolást.

A szövetség azonnali visszatérítési rendszer bevezetését sürgeti, ami visszahozná a tankolásokat Romániába, megállítaná a költségvetési veszteségeket, és erősítené a román fuvarozók versenyképességét.

Elege van a kormányból, kivonulna az országból az olajipari óriáscég: 1400 benzinkút sorsa dől el Romániában

Jelentős átalakításra készül a KazMunayGas. A kazah állami energiacég európai portfóliójának felétől megválna, és nemzetközi pályázatot ír ki új stratégiai partner bevonására. A vállalat elsősorban romániai kivonulását mérlegeli, miután az utóbbi évek adópolitikai lépései szerinte egzisztenciális kockázatot jelentettek működésére.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

