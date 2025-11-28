Kitört az aggodalom Romániában: tömegével járnak át Magyarországra tankolni – ellepték a határ menti benzinkutakat a kamionok

A dízelárak, a jövedékiadó-emelések és a kiszámíthatatlan fiskális politika oda vezethetnek, hogy Románia néhány éven belül pusztán tranzitországgá válik – írja a trans.info a Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetségére (UNTRR) hivatkozva. A román fuvarozók egyre nagyobb arányban Magyarországon tankolnak, és 2026-ra az árkülönbség tovább nőhet.

A románok és a Románián áthaladó fuvarosok inkább Magyarországon tankolnak, mint a szomszédban / Fotó: Shutterstock

Az UNTRR számításai szerint 2026-ra literenként akár 22 eurócentre is nőhet a dízelárkülönbség Románia és Magyarország között. Ez tovább erősítheti a határon túli tankolást, amit egyrészt a romániai, egymást követő adóemelések, másrészt egy stabil és előre kiszámítható visszatérítési rendszer hiánya magyaráz.

Miután 2025 márciusában leállították a román dízel-visszatérítési rendszert, majd augusztusban ismét megemelték a jövedéki adót, a román fuvarozók tömegesen tértek át a magyarországi tankolásra.

Az UNTRR szerint Magyarországon jelenleg literenként 12–15 eurócenttel olcsóbb a gázolaj, mint Romániában.

Rekordmagas román jövedéki adó

2025-ben Románia az egyik legmagasabb jövedéki adót alkalmazta a dízelre az Európai Unióban: 1000 literenként 502 eurót, ami 172 euróval haladja meg az uniós minimumot (330 euró per 1000 liter). 2026. január 1-jétől a jövedéki adó ismét emelkedik, 551 euróra, így már 221 euróval lesz magasabb a kötelező minimumszintnél.

Az UNTRR szerint ez a szint még áfa nélkül is versenyképtelenné teszi a romániai dízelt a szomszédos országokhoz képest.

Magyarország ugyanakkor több mint tizenkét éve stabil jövedékiadó-visszatérítési rendszert működtet a fuvarozók számára, ami jelentős vonzerő a tankolások átterelésében.

A magas adó és a rossz rendszer miatt bevételtől esik el Románia

A visszatérítési rendszer nélkül a román állam nemcsak a többlet jövedéki adót, hanem az uniós minimumszintnek megfelelő részt is elveszíti, mivel a tankolás külföldön történik.

A román statisztikai hivatal (INS) adatai szerint Románia évente mintegy 8,6 milliárd liter dízelt és 2 milliárd liter benzint fogyaszt. A kormány 2025-ben háromszor emelte a jövedéki adót, és összesen 25 milliárd lej jövedékiadó-bevétellel számolt (ebből 20 milliárdot dízelből, 5 milliárdot benzinből).