Újabb borzasztó adat érkezett Németországból – nem nyitják ki a pénztárcájukat a németek

A belső fogyasztás sem fogja kihúzni Németországot a gödörből. A német gazdaság felől továbbra is csak rossz hírek érkeznek.
VG/MTI
2025.11.28, 09:33
Frissítve: 2025.11.28, 10:37

Továbbra sem talál magára a német gazdaság, amit jelez az is, hogy csökkent a kiskereskedelmi forgalom októberben az előző hónaphoz képest Németországban, és a növekedés éves üteme is lassult az ország statisztikai hivatala, a Destatis pénteken közzétett adatai szerint.

Penny - Einkauf in Zeiten von Inflation.
A német gazdaságot nem a belső fogyasztás fogja kihúzni a gödörből / Fotó: Imago / Martin Wagner  / Reuters

A német gazdaság továbbra is gödörben

Szeptemberhez képest a kiskereskedelmi forgalom 0,3 százalékkal csökkent, míg éves alapon 0,9 százalék volt a növekedés üteme októberben a szeptemberi 3,4 százalékos bővülés után. 

A havi alapú, 0,3 százalékos visszaesés elmarad az elemzők által várt szerény, 0,1 százalékos növekedéstől is.

További aggasztó jel, hogy míg az élelmiszer-értékesítés 1,2 százalékkal nőtt, a nem élelmiszeripari termékek kiskereskedelmi eladása 0,7 százalékkal csökkent, az online és postai rendelések pedig 0,6 százalékkal estek havi szinten Magyarország egyik legfontosabb exportpiacán.

Mindez arra utal, hogy a német gazdaság továbbra sem képes kikecmeregni a kátyúból, és a gyengélkedő ipar és export árnyékában a belső fogyasztás sem segíti a növekedés beindulását, ami rossz hír a német gazdasághoz ezer szállal kötődő magyar gazdaság számára is.

