Szokatlanul nagy volt a rendőri jelenlét péntek reggel az ukrán kormányzati negyedben, ahol a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és az Ukrán Különleges Ügyészség (SAP) házkutatást tartott az elnöki hivatal vezetőjénél, Andrij Jermaknál. Az akciót az Ukrainszka Pravda tudósítója erősítette meg a helyszínről, ám a hatóságok egyelőre nem adtak ki hivatalos közleményt. Ez egyértelmű jele annak, hogy az ukrán korrupciós botrányt nem lehet többé szőnyeg alá söpörni.

Ukrán korrupciós botrány: lecsaptak a hatóságok Zelenszkij legfontosabb emberére – most kutatják át az irodáját / Fotó: AFP

Az elmúlt hetekben az ukrán energiapiacot érintő korrupciós ügy – melyet a sajtó „Midas-ügyként” emleget – komoly hullámokat vetett. A NABU és a SAP ennek keretében nagyszabású akciókat hajtott végre az állami Energatom vezető tisztségviselői körében, több gyanúsítottat őrizetbe véve, pénzügyi tranzakciókat befagyasztva és terhelő hangfelvételeket rögzítve. Nemrég Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter nyújtotta be a lemondását, miután a NABU nagyszabású vizsgálatában őt is megnevezték.

Az elnöki hivatal és az antikorrupciós szervek viszonyát már korábban is feszültségek terhelték.

Nyáron az ukrán parlament megkísérelte korlátozni a NABU és a SAP hatásköreit, ami országos tiltakozást váltott ki, végül pedig a szabályozás visszavonásához vezetett.

Bár a szervezetek jogköreit visszaállították, a politikai légkör azóta sem lett nyugodtabb. A mostani razzia akár arra is utalhat, hogy a korrupcióellenes hivatalok igyekeznek demonstrálni függetlenségüket, miután az utóbbi hónapokban olyan információk kerültek napvilágra, melyek politikai és üzleti körök összefonódását sejtetik az energetikai szektorban.

Ukraine’s Anti-Corruption Bureau (NABU) and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office (SAPO) are conducting early-morning searches at the home of Zelensky’s Office head Andriy Yermak. pic.twitter.com/YRNJ2dZlsr — KyivPost (@KyivPost) November 28, 2025

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Midas-ügy nyilvánosságra kerülése óta több ukrán médiumban is megjelentek olyan értesülések, melyek szerint a nyomozás egyes szálai az államfői hivatalhoz vezethetnek. A parlamenti ellenzék már november elején személyi következményeket sürgetett, miután a sajtóban megjelentek a korrupciós hangfelvételek részletei.

Jermak ügyében hivatalos gyanúsítás nem történt, de a mostani rajtaütés azt jelzi, hogy a nyomozók vizsgálják az érintettség lehetőségét.