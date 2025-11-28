KSH: Javul a foglalkoztatottság — kevesebb ideig munkanélküliek a magyarok, mint tavaly

2025 októberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 674 ezret tett ki. A munkanélküliek száma 217 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt — közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A KSH szerint kevesebben dolgoznak Magyarországon, mint az előző év megegyező időszakában / Fotó: Reuters / Szabó Bernadett

A 2025. augusztus–októberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 672 ezer volt, 31 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 24 ezerrel, 2 millió 467 ezerre mérséklődött, míg a nők esetében lényegében nem változott, 2 millió 205 ezret tett ki.

KSH: nem dolgoznak sokkal kevesebben, mint tavaly

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 493 ezer fő dolgozott, ez 45 ezerrel elmarad az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 74 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 105 ezer volt.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,3 százalék volt.

Ez az érték a férfiak esetében 78,7 százalékot, a nők körében pedig 71,8 százalékot mutatott.

Jobb árakat ér el a magyar ipar külföldön, mint tavaly

Kevesebb ideig keresnek a magyarok állást

A 2025. augusztus–októberi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 223 ezer, a munkanélküliségi ráta pedig 4,6 százalék volt.

A férfiak esetében a munkanélküliek száma 119 ezer, a nőknél 104 ezer volt. A ráta a férfiak esetében 4,6, a nők körében 4,5 százalék, ami gyakorlatilag megegyezett az előző év augusztus és október közötti értékkel.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,0 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 44,9 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 32,6 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. október végén az egy évvel korábbihoz képest 2,4 százalékkal, 221 ezer főre mérséklődött.