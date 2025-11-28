Deviza
EUR/HUF381.39 -0.04% USD/HUF329.49 +0.16% GBP/HUF435.54 0% CHF/HUF408.66 -0.04% PLN/HUF90.01 -0.23% RON/HUF74.91 -0.05% CZK/HUF15.77 -0.13% EUR/HUF381.39 -0.04% USD/HUF329.49 +0.16% GBP/HUF435.54 0% CHF/HUF408.66 -0.04% PLN/HUF90.01 -0.23% RON/HUF74.91 -0.05% CZK/HUF15.77 -0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,839.35 +0.42% MTELEKOM1,772 -0.11% MOL2,918 +0.21% OTP34,290 +0.85% RICHTER9,810 +0.15% OPUS534 -0.75% ANY7,260 -0.28% AUTOWALLIS150 -2% WABERERS5,400 0% BUMIX10,432.1 -0.1% CETOP3,735.96 -0.38% CETOP NTR2,339.16 0% BUX109,839.35 +0.42% MTELEKOM1,772 -0.11% MOL2,918 +0.21% OTP34,290 +0.85% RICHTER9,810 +0.15% OPUS534 -0.75% ANY7,260 -0.28% AUTOWALLIS150 -2% WABERERS5,400 0% BUMIX10,432.1 -0.1% CETOP3,735.96 -0.38% CETOP NTR2,339.16 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ksh
foglalkoztatottsági arány
statisztika

KSH: Javul a foglalkoztatottság — kevesebb ideig munkanélküliek a magyarok, mint tavaly

Csökken a foglalkoztatottság Magyarországon az előző év megegyező időszakához képest. A KSH adatai szerint azonban kevesebb ideig kell munkára várni, mint korábban.
VG
2025.11.28, 08:34
Frissítve: 2025.11.28, 10:42

2025 októberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 674 ezret tett ki. A munkanélküliek száma 217 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt — közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A worker checks the screen ksh at the Audi Factory in Gyor
A KSH szerint kevesebben dolgoznak Magyarországon, mint az előző év megegyező időszakában / Fotó: Reuters / Szabó Bernadett

A 2025. augusztus–októberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 672 ezer volt, 31 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 24 ezerrel, 2 millió 467 ezerre mérséklődött, míg a nők esetében lényegében nem változott, 2 millió 205 ezret tett ki.

 

KSH: nem dolgoznak sokkal kevesebben, mint tavaly 

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 493 ezer fő dolgozott, ez 45 ezerrel elmarad az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 74 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 105 ezer volt.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,3 százalék volt. 

Ez az érték a férfiak esetében 78,7 százalékot, a nők körében pedig 71,8 százalékot mutatott.

Jobb árakat ér el a magyar ipar külföldön, mint tavaly

Kevesebb ideig keresnek a magyarok állást

A 2025. augusztus–októberi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 223 ezer, a munkanélküliségi ráta pedig 4,6 százalék volt.

A férfiak esetében a munkanélküliek száma 119 ezer, a nőknél 104 ezer volt. A ráta a férfiak esetében 4,6, a nők körében 4,5 százalék, ami gyakorlatilag megegyezett az előző év augusztus és október közötti értékkel. 

A munkakeresés átlagos időtartama 12,0 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 44,9 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 32,6 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. október végén az egy évvel korábbihoz képest 2,4 százalékkal, 221 ezer főre mérséklődött.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu