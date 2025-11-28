Deviza
Magyar Péter
Tisza Párt
baloldali megszorítócsomag

Itt a fordulat, nem akárki ismerte el: igazi a Tisza adóemelési terve – Magyar Péterék megijedtek

Felcsuti Péter szerint a Tisza-adóterv valódi. Magyar Péter ennek kapcsán azt állította, hogy a Tiszának nincsenek ilyen adóemelési tervei.
VG
2025.11.28., 08:40

A Raiffeisen Bank korábbi vezérigazgatója egy interjúban úgy fogalmazott,  hogy a közteherviselés jelenlegi szabályai úgy rosszak, ahogy vannak, és „perverz újraelosztáshoz” vezetnek. Egy ponton Felcsuti Péter a Tisza adótervére is kitért. 

MAGYAR Péter
Felcsuti Péter szerint a Tisza-adóterv valódi. Magyar Péter ennek kapcsán azt állította, hogy a Tiszának nincsenek ilyen adóemelési tervei / Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Előbb arra utalt, hogy a pártoknak ismertetniük kellene adóügyi elképzeléseiket, majd így folytatta: „Láttuk, hogy a Tisza Párt (…) egy nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programot, hát nem mondom, hogy terjesztett elő, mert abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került, valahogy kitudódott(…) a Tisza Párt már vissza is vonta. Tehát volt egy nagyon bágyadt, nagyon halovány elképzelés, hogy kellene valamilyen progresszív jellegnek is lennie a magyar személyijövedelemadó-rendszerben” – mondta. 

A Magyar Nemzet cikke szerint Felcsuti arról is beszélt, hogy valódi volt az a tiszás adóemelési elképzelés, amiről a sajtó írt.

A cikk szerint az interjú megjelenések dátumából és Felcsuti mondataiból arra lehet következtetni, hogy a közgazdász a nyár végén kiszivárgott információkra utalt. Az Index augusztus utolsó napjaiban közölt cikket arról, hogy birtokába jutott egy belsős tiszás dokumentum, amely adóemelést és háromkulcsos személyi jövedelemadót indítványoz. 

Ez a három kulcs és sávhatár szerepel abban a tiszás szakértők által elkészített több száz oldalas, aprólékosan kidolgozott baloldali megszorítócsomagban is, amelyről a napokban számolt be részletesen az Index és a Világgazdaság. 

Magyar Péter ennek kapcsán is azt állította, hogy a Tiszának nincsenek ilyen adóemelési tervei, és még a sajtót is megfenyegette, amely szerinte hazudik. A mostani dokumentum valódiságát ugyanakkor aláírások igazolják: a nagyobb témakörök végén szignók láthatók több embertől, bizonyosan a tervezetet elkészítő szakértőktől.

Az Index saját forrásaira hivatkozva csütörtökön arról írt, hogy az egyik aláírás nagyon hasonlít a Felcsuti Péterére. 

Felcsuti a lap megkeresésére ugyanakkor tagadta, hogy szerepet vállalt volna a dokumentum kidolgozásában. Úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párttal kapcsolatban programban, aktivitásban nem vett és nem vesz részt.

Korábban már a sajtó írt három személyről, akik részt vehettek a Tisza Párt gazdasági programjának kidolgozásában. 

Dálnoki Áron, a Tisza gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetője mellett megemlítette Lengyel Lászlót, a Pénzügykutató Zrt. vezetőjét és Felcsuti Pétert, a Raiffeisen Bank volt vezérigazgatóját. Utóbbi kettő tagadta, hogy részt vett volna a program kidolgozásában.

6 perc
Tisza Párt

Itt a fordulat, nem akárki ismerte el: igazi a Tisza adóemelési terve – Magyar Péterék megijedtek

Felcsuti Péter szerint a Tisza-adóterv valódi. Magyar Péter ennek kapcsán azt állította, hogy a Tiszának nincsenek ilyen adóemelési tervei.
8 perc
arany

Részvénypiac: a hektikusan alakuló novembert az egyre nagyobb valószínűséggel bekövetkező Fed-kamatcsökkentés mentheti meg

Pénteken csendes nap elé néz a részvénypiac, az amerikai tőzsdék csütörtökön zárva tartottak, pénteken rövidített kereskedést tartanak.
1 perc
orosz-magyar kapcsolatok

Putyin megszólalt Orbán Viktor moszkvai útjáról: az orosz elnök sejtelmes nyilatkozatot tett – "Ő az egyik, aki látja a valóságot"

Az orosz elnök kiemelte, hogy a két ország közötti energiaügyi együttműködés, köztük Paks II. bővítése, továbbra is kiemelt jelentőségű.

