Itt a fordulat, nem akárki ismerte el: igazi a Tisza adóemelési terve – Magyar Péterék megijedtek

A Raiffeisen Bank korábbi vezérigazgatója egy interjúban úgy fogalmazott, hogy a közteherviselés jelenlegi szabályai úgy rosszak, ahogy vannak, és „perverz újraelosztáshoz” vezetnek. Egy ponton Felcsuti Péter a Tisza adótervére is kitért.

Felcsuti Péter szerint a Tisza-adóterv valódi. Magyar Péter ennek kapcsán azt állította, hogy a Tiszának nincsenek ilyen adóemelési tervei / Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Előbb arra utalt, hogy a pártoknak ismertetniük kellene adóügyi elképzeléseiket, majd így folytatta: „Láttuk, hogy a Tisza Párt (…) egy nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programot, hát nem mondom, hogy terjesztett elő, mert abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került, valahogy kitudódott(…) a Tisza Párt már vissza is vonta. Tehát volt egy nagyon bágyadt, nagyon halovány elképzelés, hogy kellene valamilyen progresszív jellegnek is lennie a magyar személyijövedelemadó-rendszerben” – mondta.

A Magyar Nemzet cikke szerint Felcsuti arról is beszélt, hogy valódi volt az a tiszás adóemelési elképzelés, amiről a sajtó írt.

A cikk szerint az interjú megjelenések dátumából és Felcsuti mondataiból arra lehet következtetni, hogy a közgazdász a nyár végén kiszivárgott információkra utalt. Az Index augusztus utolsó napjaiban közölt cikket arról, hogy birtokába jutott egy belsős tiszás dokumentum, amely adóemelést és háromkulcsos személyi jövedelemadót indítványoz.

Ez a három kulcs és sávhatár szerepel abban a tiszás szakértők által elkészített több száz oldalas, aprólékosan kidolgozott baloldali megszorítócsomagban is, amelyről a napokban számolt be részletesen az Index és a Világgazdaság.

Magyar Péter ennek kapcsán is azt állította, hogy a Tiszának nincsenek ilyen adóemelési tervei, és még a sajtót is megfenyegette, amely szerinte hazudik. A mostani dokumentum valódiságát ugyanakkor aláírások igazolják: a nagyobb témakörök végén szignók láthatók több embertől, bizonyosan a tervezetet elkészítő szakértőktől.

Az Index saját forrásaira hivatkozva csütörtökön arról írt, hogy az egyik aláírás nagyon hasonlít a Felcsuti Péterére.

Felcsuti a lap megkeresésére ugyanakkor tagadta, hogy szerepet vállalt volna a dokumentum kidolgozásában. Úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párttal kapcsolatban programban, aktivitásban nem vett és nem vesz részt.

Korábban már a sajtó írt három személyről, akik részt vehettek a Tisza Párt gazdasági programjának kidolgozásában.