Deviza
EUR/HUF381.53 -0.15% USD/HUF329.06 -0.1% GBP/HUF435.54 -0.17% CHF/HUF408.83 -0.25% PLN/HUF90.23 -0.05% RON/HUF74.94 -0.16% CZK/HUF15.79 -0.17% EUR/HUF381.53 -0.15% USD/HUF329.06 -0.1% GBP/HUF435.54 -0.17% CHF/HUF408.83 -0.25% PLN/HUF90.23 -0.05% RON/HUF74.94 -0.16% CZK/HUF15.79 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,379.24 -0.41% MTELEKOM1,774 +1.14% MOL2,912 +0.41% OTP34,000 -1.31% RICHTER9,795 -0.05% OPUS538 +1.51% ANY7,280 +1.11% AUTOWALLIS153 +1.32% WABERERS5,400 +0.37% BUMIX10,442.28 +0.19% CETOP3,735.96 -0.38% CETOP NTR2,339.16 -0.37% BUX109,379.24 -0.41% MTELEKOM1,774 +1.14% MOL2,912 +0.41% OTP34,000 -1.31% RICHTER9,795 -0.05% OPUS538 +1.51% ANY7,280 +1.11% AUTOWALLIS153 +1.32% WABERERS5,400 +0.37% BUMIX10,442.28 +0.19% CETOP3,735.96 -0.38% CETOP NTR2,339.16 -0.37%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
VG Podcast általános
Szaldó
MBH Bank Elemzési Centrum
Lakhatási Tőkeprogram
Otthon Start Program
ingatlanpiac

Az Otthon Start program a piac új favoritja

Az Otthon Start program és a Lakhatási Tőkeprogram hatására már az első három negyedévben 37 százalékkal nőtt a kiadott építési engedélyek száma, jelezve a lakásépítési piac fordulatát. Horti Flóra, az MBH Bank Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője beszélt az ingatlanpiacról és az Otthon Start programról.
A podcast vendége: Horti Flóra, az MBH Bank Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője
Szerkesztő: Werderits Ivett
2025.11.27, 17:45

Az Otthon Start program és a korábban bejelentett Lakhatási Tőkeprogram kínálatnövelő hatásának köszönhetően az idei első három negyedévben 37 százalékkal nőtt a kiadott építési engedélyek száma az előző év azonos időszakához képest. Bár az átadott lakások száma egyelőre nem mutat jelentős változást, az engedélyek számának növekedése már a trendforduló előjelét mutatja, amely az építkezések hosszabb átfutási ideje miatt csak fokozatosan jelenik majd meg a piaci adatokban.

Itt tekinthetik meg a Szaldó legújabb adását: 

 

Az Otthon Start hatása már látható 

Az első fél évben jócskán megnőtt az építésre kiadott lakásengedélyek száma az előző év azonos időszakához képest. A fellendülés mögött elsősorban az Otthon Start keretében bejelentett fejlesztések állnak, és a Lakhatási Tőkeprogram tavalyi elindítása szintén erős lökést adott a piacnak.

A lakásárak növekedése az idei év első felében országos átlagban 17,9 százalék volt, gyorsulva az előző negyedév 16,3 százalékos üteméhez képest. Az inflációval korrigált áremelkedés 12,9 százalékot tett ki. Eközben a bérleti díjak szeptemberben országos szinten enyhén csökkentek az előző hónaphoz képest, éves szinten azonban továbbra is emelkedtek.

A fiatalok lakhatási helyzete különösen fókuszban van. Az idei év első kilenc hónapjában a hitelintézetek 1170 milliárd forint értékben kötöttek új lakáscélú hitelszerződést, ez 17 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A CSOK Plusz, a korábbi elhalasztott kereslet, valamint az Otthon Start program együttes hatása jelentősen növelte az első lakásukat vásárlók aktivitását.

Az MBH Bank Elemzési Centrum várakozásai szerint 2025-ben a tavalyi számokhoz képest 10-20 ezerrel több tranzakció valószínű, így a lakáspiaci aktivitás további növekedése várható, különösen az első lakásukat vásárló fiatalok körében.

 


 

Podcastok

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu